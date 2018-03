Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za zdaj še ni znano, katero vlogo v ekranizaciji je zase prihranila Reese Witherspoon, čisto mogoče pa je, da bo Elena Richardson, novinarka lokalnega časopisa, stroga perfekcionistka in mama treh med seboj zelo različnih otrok. Foto: Instagram Nadaljevanka je pod okriljem Huluja pristala po "dražbeni vojni, ki je vnela ves Hollywood". Foto: EPA Kaj iz ženske naredi mamo?, se v svojem romanu sprašuje Celeste Ng. "Je merilo gola biologija ali pa ljubezen?" Foto: Amazon

Po Malih lažeh Reese Witherspoon na čelu še ene literarne adaptacije

Po odličnem romanu Little Fires Everywhere bodo posneli TV-serijo

13. marec 2018 ob 19:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Majhni ognji povsod (Little Fires Everywhere) je ganljiv roman o odraščanju v devetdesetih, o družinskih skrivnostih in uničujočem požaru, ki (morda) izpere grehe preteklosti. Lanska literarna uspešnica je zadnja v seriji knjig, ki bodo zaživele v obliki TV-nadaljevanke.

Po vneti dražbeni vojni si je ponudnik vsebin na zahtevo Hulu izboril pravice za ekranizacijo romana Little Fires Everywhere ameriške pisateljice Celeste Ng. Izvršni producentki projekta bosta zvezdnici Reese Witherspoon in Kerry Washington. Serija, ki bo zaokrožena v eno samo sezono, bo imela osem delov, naročili pa so jo brez tradicionalnega postopka snemanja pilotne epizode.

V romanu Little Fires Everywhere se po spletu okoliščin srečata usodi dveh zelo različnih družin. Na eni strani so Richardsonovi, na prvi pogled popolna, premožna družina v mirnem spalnem naselju v Ohiu, Shaker Heights (tu je pisateljica tudi v resnici odraščala). V hišico, ki jo oddajajo v najem, se nekega dne priseli Mia, enigmatična nomadska fotografinja, ki jo spremlja njena najstniška hčerka Pearl. Mia je umetnica prostega duha, Elena Richardson pa njeno živo nasprotje, trmasta zagovornica statusa quo.

Pearl se kmalu spoprijatelji s tremi Richardsonovimi otroki - in ugotovi, da so njihovi svetovi v marsičem nezdružljivi, in to ne samo zaradi finančnih razlik med njimi. Roman načenja teme umetnosti in identitete, materinstva in nevarnosti, ki se skriva v prepričanju, da je v življenju vedno treba slediti pravilom in izpolnjevati pričakovanja okolice.

Kerry Washington in Reese Witherspoon bosta v nadaljevanki tudi nastopili (morda kot materi obeh omenjenih družin?), njena izvršna producentka pa bo Liz Tigelaar.

Slavne promotorke branja: nekoč Oprah, danes Reese

Reese Witherspoon in producentka Lauren Neustadter sta roman 38-letne Celeste Ng "odkrili", še preden je sploh izšel (pisateljica je namreč svet opozorila nase že s prvencem Everything I Never Told You leta 2014). Witherspoonova ima namreč, podobno kot nekoč Oprah, svoj "knjižni klub"; roman Little Fires Everywhere je bil na bralnem programu septembra lani.

"V (produkcijskem podjetju, op. n.) Hello Sunshine skušamo osvetliti zgodbe, ki imajo v ospredju ženske in ki so zakoreninjene v navdihu, čustvih in resnici - vse to je genialni temelj romana Celeste Ng," je v izjavo za javnost zapisala Witherspoonova. "Hulu ima že bogato tradicijo ekraniziranja prelomne literature in prelomne televizijske vsebine in prepričani smo, da bo ta zgodba spodbudila predolgo odlašan dialog o rasi, razrednih razlikah in tem, kaj pomeni biti mama."

Podjetje Hello Sunshine je za HBO produciralo že z emmyjem nagrajeno ekranizacijo romana Male laži (Big Little Lies) za HBO. Trenutno je v predprodukciji že druga sezona.

A. J.