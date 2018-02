Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Darka Štrajna, predsednika fakultetnega odbora, peljejo na zaslišanje. Dogodek opazuje Zdenko Kodrič-Koči, pozneje znani književnik in novinar. Foto: Osebni arhiv Goranke Kreačič/Žare Veselič Dodaj v

Po študentskih demonstracijah sta se znašla v kazenskem postopku dva študenta

Spomini na študentsko vrenje v Ljubljani

21. februar 2018 ob 13:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Goranka Kreačič je bila v letih, ko je bilo študentsko gibanje v Ljubljani najmočnejše, študentka Filozofske fakultete. Bila je vpeta v jedro dogajanja in hrani dragocene (fotografske ter osebne) spomine na tisti čas:

Študentsko gibanje se je Sloveniji s premori in novimi valovi razvleklo v več let. Bilo je vpeto v študentska gibanja po svetu in je delovalo na enaki ravni kot takratne razvite države. Vrhunec pa je doživelo šele leta 1971. 14. aprila 1971 študenti v Ljubljani organizirajo demonstracije zaradi neznosnega hrupa, ki ga je povzročal težek tovorni promet, ki se je vsakodnevno valil po Tržaški in Aškerčevi cesti, neposredno pred fakultetami.

Na teh demonstracijah se zgodi nekaj dogodkov, ki povzročijo resen spor študentov z oblastmi, Milan Jesih naj bi s krilatico ščuval k uporu in fizičnem obračunavanju z milico, Frane Adam pa je razobesil letak z napisom "Študentje, nastopil je čas gverile, uprimo se avtoritarizmu in porajajočemu se kapitalizmu!"

Policija ju je aretirala. To je bilo 9. maja 1971. Uredništvu Tribune so sporočili, da je policija vdrla na Filozofsko fakulteto, vsi so se takoj odpravili tja. Ko so miličniki ugotovili, da je vodja fakultetnega odbora Darko Štrajn, so še njega odpeljali na štiriurno zaslišanje.

Sredi maja 1971 sta se tako znašla v kazenskem postopku študenta Frane Adam in Milan Jesih. Študenti Filozofske fakultete v Ljubljani so podprli kolega. Ravno kazenski postopki so bili vzrok, da je skupina študentov predlagala zasedbo Filozofske fakultete. Zasedba se je začela 25. 5. 1971.

