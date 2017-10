Polanski na snemanju dokumentarca o holokavstu na Poljskem

Prvi obisk po poljski zavrnitvi izročitve ZDA

18. oktober 2017 ob 11:12

Krakov - MMC RTV SLO, STA

Z oskarjem nagrajeni francosko-poljski režiser Roman Polanski na Poljskem sodeluje pri snemanju dokumentarca o svojem življenju. Spremlja ga prijatelj iz otroštva in priznani poljski fotograf Ryszard Horowitz.

Devetletni Roman Polanski in triletni Ryszard Horowitz sta se med drugo svetovno vojno spoznala v judovskem getu, ki so ga nacisti ustvarili v krakovski četrti Podgorze. Umetnika sta za potrebe snemanja tudi obiskala geto in zelo ganjen Polanski se je spominjal, da je bilo v tistem obdobju zanj najtežje živeti brez staršev. Sprva so iz geta odpeljali njegovo mater, nato še očeta.

Polanski je obiskal tudi majhno vasico v bližini Krakova, kjer se je po pobegu iz geta skrival pred nacisti, Horowitz pa je obiskal stanovanje, v katerem je razvil svoje prve fotografije. Poljski fotograf je pri 78-ih letih danes med najmlajšimi ljudmi, ki so preživeli holokavst, njegovo zgodbo pa je Steven Spielberg predstavil v z oskarjem nagrajenem filmu Schindlerjev seznam, so zapisali producenti.

Producentka Anna Kokoszka-Romer je povedala, da je film zanje velika odgovornost, saj bodo protagonisti v njem obujali svoje zelo osebne spomine. "Toliko zgodb imata povedati in včasih jima je kar težko prisluhniti," je dodala. Režiser dokumentarnega filma o Polanskem Mateusz Kudla pa je povedal, da imata oba protagonista, kljub težkim zgodbam, ki ju nosita v sebi, izjemen smisel za humor.

Prvi obisk Poljske po zavrnitvi izročitve ZDA

Horowitz danes živi in dela v New Yorku. Ob začetku snemanja je povedal, da se s Polanskim v Krakovu nista srečala že od njegovega odhoda v ZDA in dodal, da je odtlej minilo že skoraj 60 let. Prav tako se Polanski prvič mudi na Poljskem, odkar je lani tamkajšnje vrhovno sodišče zavrnilo njegovo izročitev ZDA.

Odvetnik Polanskega Jan Olszewski je izrazil veselje, da je lahko režiser končno obiskal Poljsko in sodeluje pri zanj tako osebnem projektu.

G. K.