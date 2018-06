Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na ogled bo 38 slik, 10 risb, ena tiskovina ter okoli 15 skulptur in predmetov, ki so podobni tistim, upodobljenim na portretih. Foto: EPA Lorenza Lotta uvrščamo med velike mojstre cinquecenta, znan je tako po prepričljivih portretih kot po dramatično-mističnih upodobitvah sakralnih motivov. Foto: EPA Dodaj v

Poletje v Pradu: prva monografska razstava portretov Lorenza Lotta

Razstava bo na ogled do 30. septembra

19. junij 2018 ob 11:42

Madrid - MMC RTV SLO, STA

V madridskem Muzeju Prado v sodelovanju z londonsko Narodno galerijo odpirajo prvo veliko monografsko razstavo portretov Lorenza Lotta, enega najbolj edinstvenih umetnikov italijanskega renesančnega obdobja cinquecento (visoka renesansa).

Razstava Lorenzo Lotto - portreti bo v madridskem muzeju na ogled do 30. septembra.

Psihološka karakterizacija upodobljencev

Lottove portrete opisujejo s izrazi pestrost tipologij, očitna ali prikrita simbolika in psihološka karakterizacija upodobljencev. S tem je umetnik definiral družbeni status portretirancev in njihova zanimanja, portreti pa odražajo renesančno Italijo, državo v času korenitih sprememb, so zapisali v muzeju.

Na ogled bo 38 slik, 10 risb, ena tiskovina ter okoli 15 skulptur in predmetov, ki so podobni tistim, upodobljenim na portretih. Ti ponujajo uvid v materialno kulturo tedanjega časa.

Navdihoval ga je Rafael

Lorenzo Lotto se je rodil leta 1480 v Benetkah, umrl pa leta 1557. Nanj sta pomembno vplivala beneška slikarja Giovanni Bellini in Antonello da Messina, a tudi Rafael - njegova dela je spoznal med bivanjem v Rimu med leti 1508 in 1512. Zatem je krajši čas delal v Bergamu. Okoli leta 1526 se je v Benetkah navdušil nad Tizianom.

Uvrščamo ga med velike mojstre cinquecenta, znan je tako po prepričljivih portretih kot po dramatično-mističnih upodobitvah sakralnih motivov. V slikarstvu je združil žareče barve beneških slikarjev in klasičnost Rafaela. Uporabljal je močne svetlobne učinke in razgibano kompozicijo.

N. Š.