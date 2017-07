Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Poltergeistovi posebni učinki in glasbena podlaga so bili nominirani za oskarja - pa je film v obeh kategorijah izgubil proti E. T. Vesoljčku. No, zdaj se izkaže, da je Spielberg na tihem najbrž navijal za oba. Foto: IMDb Do zdaj je veljalo, da so Hooperju najprej ponudili režijo E. T. Vesoljčka, a je priložnost zavrnil. Nato naj bi Spielberg predlagal, da bo Hooper režiral Poltergeista, projekt, ki ga je on sam spisal in ga je predtem nameraval tudi režirati, češ da bo on raje režiral družinski film o vesoljčku. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poltergeista ni režiral Tobe Hooper, ki je pod njega podpisan

Nekdanji sodelavec potrdil stare dvome

20. julij 2017 ob 16:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

Redko, res redko se izkaže, da kaka hollywoodska teorija zarote ne stoji na popolnoma trhlih nogah. Očitno to velja tudi za "skrivnostni primer režije" kultne grozljivke Poltergeist.

Vrsto let so v Hollywoodu krožile govorice, da režiser, ki je podpisan pod Poltergeista - Tobe Hooper - v resnici ni stal za kamero klasične grozljivke iz leta 1982. Poznavalci žanra so teoretizirali, da gredo zasluge v resnici Stevenu Spielbergu, ki je uradno pri filmu sodeloval "samo" kot scenarist in eden izmed producentov.

Na prvi pogled je bila to le zlonamerna govorica. Konec koncev je bil Hooper takrat že legenda žanrskega filma - posnel je Teksaški pokol z motorko - pa tudi poznejša dela iz njegovega opusa so konsistentna s tem, da bi režiral zgodbo o običajni predmestni družinici, ki jo začnejo mučiti zli duhovi.

Vseeno pa nekateri opažajo, da je vizualno Poltergeist bližje Spielbergovemu slogu. Privrženci te teorije so prepričani, da je imel Spielberg kot režiser E. T. Vesoljčka v pogodbi klavzulo, da se ne sme lotiti drugega projekta, dokler je družinski film še v predprodukciji. Zato naj bi uradno sprejel le vlogo producenta, v resnici pa režiral celo reč.

Pomočnik snemalca spregovori

To različico dogodkov je zdaj bolj ali manj potrdil eden izmed članov takratne ekipe, John Leonetti, ki je bil takrat prvi pomočnik snemalca, danes pa je tudi sam ugleden režiser (Annabelle).

"Snemanje Poltergeista je bilo zelo intenzivno, zabavno, zelo tehnično delo," se je spominjal v klepetu za podkast Shock Waves. "V filmu se ogromno dogaja. In iskreno ... film je režiral Steven Spielberg. O tem ni dvoma," je bil jasen. "Da ne bo pomote: Tobeja Hooperja obožujem. Krasen je."

Načrt, kako obiti napovedano stavko

"Hooper je bil silno prijeten in vesel, da je na snemanju. Kreativno je prav gotovo prispeval," je še pojasnil. "Steven pa je projekt razvil in bi ga tudi režiral, a kaj, ko se je napovedovala stavka režiserjev. Zato je bil samo "producent", če bi stavka res bila, a je v resnici vse skupaj režiral - in Tobe se je s tem strinjal."

"To ni imelo nobenega opravka s Tobejem. Vsake toliko je Steven celo odšel s snemanja in mu pustil, da je vodil delo. Ampak v resnici je bil to njegov film."

A. J.