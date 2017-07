Poslovil se je fotograf Bogo Čerin, pomemben za razvoj umetniške fotografije pri nas

Umrl je malo pred 70. rojstnim dnevom

19. julij 2017 ob 16:48

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Umrl je fotograf Bogo Čerin, ki je sodil je med mednarodno uveljavljene fotografe in pomembne protagoniste na področju razvoja umetniške fotografije na Slovenskem.

Bogo Čerin, ki bi 5. avgusta dopolnil 70 let, je v Mariboru obiskoval tehniško fakulteto in kot fotoreporter sodeloval s časopisi Katedra - pri katerem je pozneje prevzel uredništvo fotografije -, Večer in Delo, objavljal je tudi v revijah Kaj, Teleks, Start in Jana.

Ženski akt od 60. let preteklega stoletja dalje

V zgodovino umetniške fotografije se je najbolj zapisal z ženskim aktom. S to zvrstjo fotografije se je začel ukvarjati konec 60. let prejšnjega stoletja in se ji intenzivneje posvetil v naslednjih desetletjih. Prav fotografije z motivom akta so mu prinesle tudi največ priznanj.

"Meje akta so težko premakljive, čeprav so avtorji tvorili zgodovino z različnimi koncepti, prezentacijskimi posebnostmi, z različnimi socialnimi in lastnimi ambicijami ustvarjanja znotraj teme. K tej obsežni zgodbi bi lahko dodali, da je fotograf Bogo Čerin prehodil različne poti, ki so sorodne tudi drugim, a je eden redkih, ki se v prostor slovenske fotografije akta vpisuje s kontinuiteto ustvarjanja. V celotnem opusu bi lahko razbrali štiri različne faze, ki sovpadajo z desetletji, v katerih so nastale," je o delu opusa, v katerem je raziskoval skrivnosti teles, zapisala kustosinja razstave Breda Kolar Sluga ob 40. obletnici njegovega ustvarjanja.

O fotografiji tudi v besedi

Sicer pa je v njegovem zgodnjem opusu prevladovala nevtralna motivika, opazno je fotoreportersko izhodišče. Čerin se je posvečal tudi pisanju časopisnih prispevkov o fotografiji in fotografskih razstavah, ki so izhajali v Večeru. Na Pedagoški fakulteti v Mariboru je predaval fotografsko oblikovanje.

Član društev, zvez in žirij ter prejemnik nagrad

Bil je pobudnik ustanovitve Fotogalerije Stolp v Mariboru, ki so jo odprli leta 1989, in med letoma 1989 in 1994 tudi njen vodja. Bil je tudi predsednik Fotokluba Maribor in član umetniškega sveta Fotografske zveze Slovenije, še poroča časopis Večer. Poleg tega je bil častni član številnih društev in fotografskih zvez, tudi Londonskega salona fotografije, ki ga je kot prvega slovenskega mojstra fotografije sprejel v svoje vrste leta 2000. Večkrat je bil član žirij na mednarodnih fotografskih salonih doma in v tujini.

Pod mentorstvom Boga Čerina je bilo izvedenih več fotografskih delavnic, za svoje delo pa je prejel številne nagrade, med katerimi so tudi prestižne nagrade Mednarodne fotografske zveze (FIAP).

P. G.