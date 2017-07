Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Bluzovski naklon, ki se mu osmerec prikupnih avtorskih songov vse do konca albumskega niza ne odpove, občasno soupade s prešernostjo pop taktike. Foto: false

Poslušamo: Mihajlov Trio - Redemption & Submission

Samozaložba, 2017

27. julij 2017 ob 15:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Presneto dobro mu gre, pa čeprav je le Počasen vlak. Velenjski trio zveni zavzeto in tehnično brezhibno. Country-blues, ki ga proizvaja ustvarjalna para mlade zasedbe, je sicer skrajno šablonski, a nič zato.

Že po prvem posluhu je na dlani: album Redemption & Submission poganja navdušenost nad intimnim kantrijaškim propeliranjem. Bluzovski naklon, ki se mu osmerec prikupnih avtorskih songov vse do konca albumskega niza ne odpove, občasno soupade s prešernostjo pop taktike. A vendar je to plošček, katerega osnovno kakovostna preferenca je ta, da ne želi biti glamurozen, kaj šele prepotenten.

Komadom Mihajlov Tria je tako dovoljeno, da ima njihova angleščina izrazit vzhodnoevropski naglas. Toda ta ni nič kaj izdatnejši kot je tisti Balladerov. Še zlasti v songu Times Like These Mihajlov Trio najbrž nezavedno, sreča odličnega prekmurskega romantika.

Že prej omeneno pop obrazilo ima pesem Travel On, lepa, pa čeprav še ena klasična rahla spremljava h kolesarskemu izletu ali počitniški avtomobilistični rajži na piknik. Presenetijo tudi vokalne dinamike v dopadljivi Sunny, ki jo privzdigne celo raperska kandenca Igorja Kune, tej pa ne manjka celo ošvrk na hiphop klasiko ali spomin na rap pionirja Slicka Ricka (“La Di Da Di, We Like to Party”).

Ključni song na albumu Redemption & Submission je brez dvoma Slow Train - plaha swingovsko navdahnjena Cash-evska silhueta, ki ji kitarist in pevec Vasja Mihajlović Woody doda res odlično vokalno dimenzijo.

Edini song na pričujočem delu zapet v slovenščini je uvodni z naslovom Včasih, ki včasih spomni na ptujske Kvinton, še bolj pa možnost, bi Mihajlović ali pa njegov Mihajlov Trio lahko postali bolj znani.

Matjaž Ambrožič

