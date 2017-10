Povezovanje jezika z naravo: Slovenija na frankfurtskem sejmu

Knjižni sejem traja še do sobote

12. oktober 2017 ob 17:46

Frankfurt - MMC RTV SLO, STA

Slovenija se na letošnjem mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu predstavlja s prenovljeno in povečano stojnico, s katero se je prostor za razstavljene knjige in sestanke povečal na osemdeset kvadratnih metrov.

69. mednarodni knjižni sejem v Frankfurtu traja do sobote, Slovenija pa nadaljuje svoje dejavnosti za kandidaturo za častno gostjo sejma. Domače založbe se pod okriljem Javne agencije RS (JAK) za knjigo tudi letos predstavljajo na tem največjem mednarodnem knjižnem sejmu na svetu, ki se je začel v tem tednu.

Letošnja častna gostja je Francija, tako da sta ga v sredo slavnostno odprla nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron. Na slovenskem razstavnem prostoru, zasnovanem kot literarni vrt, se predstavljajo štiri založbe, in sicer Miš, Sodobnost, Goga ter Pivec. Pri Mladinski knjigi in Beletrini pa so se odločili za samostojni sejemski stojnici.

Sprehod po knjigah, sprehod po gozdu besed

Slovenski sejemski prostor je zasnovala pesnica in arhitektka Lucija Stupica, ki si ga je zamislila kot literarni vrt. Pri tem se je spopadla z izzivom, "kako odpreti čute, ki spremljajo sprehod po knjigah, sprehod po gozdu, gozdu besed, kako prebuditi polifonijo čutov, ko se obiskovalec zadrži ob enem od petih dreves in drsi s pogledom med policami z naslovi otroške literature, nagrajenih avtorjev ali prevodne literature, ko odpre knjigo in prebere nekaj vrstic".

Bliža se tudi največji avstrijski literarni dogodek Buch Wien 2017, ki bo na Dunaju med 8. in 12. novembrom. Prireditve bodo potekale po vsem mestu, osrednji prostor dogajanja pa bo dunajsko sejmišče v dvorani D, kjer bo tudi slovenska nacionalna stojnica. Na različnih dogodkih na sejmu in v mestu bo nastopilo 16 avtorjev in avtoric, med drugim bodo na posebnem dogodku predstavili aktualne slovenske otroške knjige.



Sodelovanje Radia Slovenija na zvočni ravni

Obiskovalci tako lahko na slovenski stojnici prisluhnejo tudi zvočnemu posnetku poezije slovenskih pesnic in pesnikov v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Kompilacija vključuje trideset različnih avtorjev in avtoric in jo bodo še dopolnjevali, so sporočili z JAK-a. Nastanek posnetka je omogočil Radio Slovenija.

Frankfurtski sejem je obiskala delegacija ministrstva za kulturo z ministrom Tonetom Peršakom na čelu in državno sekretarko Damjano Pečnik. Ob njiju pa še veleposlanik v Berlinu Franci But in vodja slovenskega kulturno-informacijskega centra v Berlinu Gregor Jagodič. Udeležili so se torkovega slavnostnega odprtja sejma, dan pozneje pa je bil Peršak tudi gost srečanja kulturnih ministrov EU-ja. Sicer pa se bo na sejmu do sobote zvrstilo šest slovenskih dogodkov na šestih različnih sejemskih odrih, na katerih med drugim sodelujejo Jasmin B. Frelih, Jurij Krpan, Sebastijan Pregelj, Branko Soban in Vladimir Pištalo.

P. G.