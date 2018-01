Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 21 glasov Ocenite to novico! Anton Peršak je na mestu ministra za kulturo od maja 2016, ko je nadomestil svojo predhodnico Julijano Bizjak Mlakar. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić Združenje radiodifuznih medijev pri Medijski zbornici, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, je sklep o javnem pozivu predsedniku vlade sprejelo na letnem zboru članstva v sredo. Foto: BoBo Poziv po novi medijski zakonodaji ima že dolgo zgodovino, saj so člani združenja opozarjali premierja na nedejavnost ministrstva že, ko ga je vodila še Julijana Bizjak Mlakar. Foto: BoBo Peršak je v svojem odzivu na očitke spomnil, da je ministrstvo medijsko zakonodajo pripravilo, a se je koalicija odločila, da je tik pred volitvami ne gre spreminjati. "Očitno so pač lobiji delovali in se je odločila, da ne kaže v tem trenutku preveč vznemirjati se s tem in da si je treba vzeti čas." Opozoril je še, da je medijem oziroma interesnim skupinam s tega področja že kar nekajkrat uspelo preprečiti spremembe zakonodaje. "Interesi skupin so na tem področju zelo različni in kadar je ena skupina zadovoljna, so druge proti," je dodal. Foto: MMC RTV SLO V kabinetu premierja se za zdaj še niso odzvali. Minister Peršak pa pravi, naj premier, ki je ta dopis prejel, presodi, ali je poziv Združenja radiodifuznih medijev k njegovi razrešitvi upravičen ali ne. Foto: DZ/Borut Peršolja Sorodne novice Društvo Asociacija: ministrstvo za kulturo teži k demontaži nevladnega sektorja Ministrstvo v bran odločitvi, da Franu zapira finančno pipico Dodaj v

Pozivi Združenja radiodifuznih medijev k razrešitvi ministra za kulturo

Očitana nekompetentnost za pripravo medijske zakonodaje

22. januar 2018 ob 16:30,

zadnji poseg: 22. januar 2018 ob 19:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Združenje radiodifuznih medijev zahteva razrešitev ministra za kulturo, "ker je nesprejemljivo, da ministrstvo, pristojno za medije, vodi oseba, ki medijev ne razume in jih tudi ne želi razumeti in v dveh letih za medije ni naredila praktično ničesar". Minister se je na očitke že odzval.

Člani Združenja radiodifuznih medijev pri Medijski zbornici, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, med drugim s temi besedami pozivajo premierja Mira Cerarja, da razreši ministra za kulturo Antona Peršaka. Menijo namreč, da je nekompetenten za pripravo medijske zakonodaje, ki bo sprejeta v sodelovanju z deležniki in bo slovenskim medijem omogočila obstoj.

Očitana povzročitev dolgoročne škode

Po njihovih navedbah je Peršak s svojo nedejavnostjo naredil slovenskim medijem "dolgoročno nepopravljivo škodo". Združenje je sklep o javnem pozivu predsedniku vlade sprejelo na letnem zboru članstva pretekli teden. Kot so opozorili v današnji izjavi za javnost, mediji - z izjemo javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija - v dveh ključnih dokumentih, ki sta strategija razvoja medijev in nacionalni program za kulturo, sploh niso omenjeni.

Izključenost zainteresirane javnosti in stroke

Nadalje po njihovih navedbah postopki priprave in sprejemanja dokumentov na ministrstvu za kulturo potekajo brez predhodnega posvetovanja z zainteresirano javnostjo in stroko, poleg tega je minister s svojim odnosom do stroke in medijev "v vseh dosedanjih javnih razpravah pokazal popolno ignoranco in elementarno nepoznavanje vloge medijev v demokratični družbi".

Priprava najnujnejših popravkov zakonodaje

"Slovenija potrebuje medijsko zakonodajo, ki bo upoštevala vlogo medijev in novinarjev v demokratični družbi kot enega ključnih nosilcev javnega nadzora nad oblastjo," so še prepričani. Člani Združenja radiodifuznih medijev zato pozivajo Cerarja, da po razrešitvi ministra nemudoma pristopi k urgentni pripravi najnujnejših popravkov zakonodaje, ki naj nastanejo v dialogu z izdajatelji medijev, novinarji in stroko, ne pa z njihovim ignoriranjem ali sprenevedanjem.

Poziv po novi medijski zakonodaji pa ima že dolgo zgodovino, saj so člani združenja opozarjali premierja na nedejavnost ministrstva že, ko ga je vodila še Peršakova predhodnica Julijana Bizjak Mlakar. Peršak je bil takrat kot sekretar na dotičnem ministrstvu prisoten na sestankih, na katerih so opozarjali na zastarelo medijsko zakonodajo, poroča Radio Slovenija.

Še pol leta do konca mandata te vlade

Dogovarjali so se, da se bodo spremembe zgodile še v mandatu ministrice, nato so bili veseli, da jo je maja 2016 nasledil Peršak, ki je že bil seznanjen z njihovo problematiko. Zdaj pa so bili razočarani, saj se ni upoštevala niti ena njihova pripomba, je za Radio Slovenija povedal Rajko Djordjevič, predsednik Združenja radiodifuznih medijev.

"Čeprav se mandat izteka, v Medijski zbornici menimo, da je plača, ki jo prejema [minister] vsak mesec, previsoka. /…/ Vlada mora delati do konca, ne pa da čas do naslednjih volitev izkorišča za svojo promocijo," je še dejal predsednik združenja.

Vladajoča koalicija je namreč že decembra odločila, da v tem mandatu ne bo sprememb medijske zakonodaje. Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je pojasnil, da se takšni zakoni ne spreminjajo pol leta pred volitvami. Minister Peršak pa je takrat dejal, da so predlogi sprememb pripravljeni za javno razpravo. Združenje tako od zdajšnje vlade pričakuje vsaj nujno ukrepanje.

Premier se še ni odzval na poziv

V kabinetu premierja se za zdaj še niso odzvali, minister pa se je že odzval na očitke, za katere meni, da so pretirani in predstavljeni zelo enostransko ter tudi, da marsikaj ne drži. Peršak je med drugim omenil trditve o predlogu medijske strategije, ki da je verjetno tudi zaradi pomislekov združenja obvisela v usklajevanju.

Strategija ne govori le o RTV Slovenija

Peršak je kot neresnično označil, da predlog medijske strategije ne govori o medijih na splošno, ampak le o Radioteleviziji Slovenija. Po njegovih navedbah sta namreč dve tretjini besedila strategije posvečeni medijem na splošno. Med drugim je velik poudarek informiranju na lokalni ravni in dogajanju na lokalnih ravneh, kar pomeni ravno medije posebnega pomena, je pojasnil.

Minister je zavrnil tudi očitek združenja, da na ministrstvu niso popravili prvega osnutka medijske strategije, ter pojasnil, da je tri četrtine zadev spremenjenih. Po njegovih navedbah so se predstavniki ministrstva s predstavniki omenjene zbornice tudi velikokrat sešli, kar da so tudi zapisali v pismu oktobra lani in glede sodelovanja pohvalili zdajšnjo ekipo na ministrstvu za kulturo.

Zakaj ni sprememb zakonodaje

Nadalje je minister spomnil še, da so na ministrstvu pred koncem lanskega leta pripravili spremembe zakona o medijih in tudi predstavnike združenja povabili na predstavitev ter pogovor o tem. "Čeprav smo vnesli kar nekaj njihovih predlogov, so temu tudi oni nasprotovali," je pojasnil minister. Dodal je, da so sicer predlogu nasprotovali še nekateri drugi deležniki s področja medijev in je bil verjetno tudi to razlog za odločitev koalicije, da ne gredo v spremembe te zakonodaje.

Minister Peršak je sklenil, naj predsednik vlade Cerar, ki je ta dopis prejel, tudi presodi, ali je poziv k njegovi razrešitvi upravičen ali ne.

P. G.