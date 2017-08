Preverjanje koncepta "plačaj, kolikor želiš" v leipziških muzejih

Obiskovalci sami določijo višino vstopnine

23. avgust 2017 ob 13:57

Leipzig - MMC RTV SLO

Šesterica muzejev v Leipzigu v Nemčiji se je odločila preizkusiti nov koncept plačevanja vstopnine in tako bodo decembra izvedli pilotski projekt, poimenovan preprosto "plačaj, kolikor želiš".

Kakšni so obeti tega pilotskega projekta, bodo pri obiskovalcih - ki se bodo torej sami odločili, kolikšno vsoto bodo plačali za vstop v muzej - preverjali med 1. in 3. decembrom, beremo na spletni strani mesta Leipzig.

Pri projektu sodeluje šest institucij, in sicer Grassijev muzej uporabnih umetnosti, Grassijev etnološki muzej dežele Saške, Grassijev muzej glasbenih inštrumentov, Muzej zgodovine mesta Leipzig, Muzej upodabljajočih umetnosti ter Galerija sodobne umetnosti.

Za mnenje povprašali obiskovalce same

Odločitev za izvedbo projekta je bila sprejeta po pozitivnem odzivu v okviru ankete, ki so jo lani izvedli med obiskovalci muzejev.

"V anketi smo obiskovalce mestnih muzejev v letu 2016 povprašali glede ideje, da bi jim ponudili "plačaj, kolikor želiš" dan. Večina anketirancev je glasovala za tak dan in tako gre zdaj posledično za pilotski projekt, s katerim preizkušamo to idejo še v praksi," je za portal Leipziger Internet Zeitung povedala tamkajšnja pooblaščenka za kulturo Skadi Jennicke.

Na nemških tleh že preizkušen koncept

Na te tri decembrske dni, ki bodo v znamenju "plačaj toliko, kolikor hočeš", se bodo posamezni obiskovalci torej sami določili, koliko bodo odšteli za vstopnino, skupine in vodeni ogledi so izvzeti iz tega projekta.

Po zaključku pilotske faze dotični projekt čaka še evaluacija. V naslednjih nekaj tednih mora tudi mestni svet obravnavati in eventualno tudi odobriti ta predlog, ki so ga posredovali iz županovega kabineta. Sicer pa so v preteklosti ta koncept že preverili v nekaterih nemški mestih, kot sta Bonn in Duisburg, kjer so rezultate označili za pozitivne.

P. G.