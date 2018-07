Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V letih 1913 in 1914 je Nolde potoval po Novi Gvineji, kjer je nanj naredila velik vtis t. i. primitivna umetnost. Slika Izgubljeni raj je nastala leta 1921. Foto: Nolde Stiftung Seebüll Slikal je vizionarske motive z morjem, oblaki in zemljo, od leta 1909 pa na nekonvencionalen način tudi biblijske prizore. Poudarjal je orgiastičnost obredov in človeško razsežnost božjega. Foto: Nolde Stiftung Seebüll Nolde se je s svojo entuziastično podporo nacionalsocializmu morda skušal usidrati v zavest javnosti kot resnično nemški umetnik - rodil se je namreč na območju, ki je pozneje pripadlo Danski, in imel tudi dansko državljanstvo. Foto: Nolde Stiftung Seebüll

Protislovja Emila Noldeja, ki je vedel, da je barva življenje

17. julij 2018 ob 09:11

Edinburgh - MMC RTV SLO, STA

Življenje in delo slikarja Emila Noldeja so zaznamovala protislovja: bil je preveč konservativen za avantgardiste, preveč radikalen za establišment in preveč moderen za tradicionaliste. Le kako bi drugače opisali nacista, ki ga je režim popredalčkal med "izrojene" umetnike? O njegovi zapuščini razmišlja pregledna razstava na Škotskem.

V Škotski narodni galeriji moderne umetnosti v Edinburgu je na ogled velika razstava del pionirja nemškega ekspresionizma Emila Noldeja z naslovom Barva je življenje. Gre za najobsežnejšo razstavo, posvečeno temu umetniku v Veliki Britaniji v zadnjih dveh desetletjih in šele drugo razstavo njegovih del na Škotskem. Na ogled bo do 21. oktobra.

Na ogled je več kot 120 slik, risb, akvarelov in grafik, ki jih je posodila nemška fundacija Nolde Stiftung Seebüll. Ta domuje v hiši, ki jo je Nolde sam zasnoval leta 1927 in nato v njej živel do smrti. Razstava prikazuje njegovo umetniško pot med letoma 1901 in 1950.

Nemškemu ekspresionizmu je vdihnil skoraj mistično razsežnost

Emil Nolde (1867–1956) je bil eden prvih ekspresionistov in osrednjih oseb avantgarde, njegovo delo je prepoznavno po drzni uporabi barv. Škotska razstava na ogled postavlja tako slikarjeve zgodnje krajine kot njegove poznejše barvite oljne slike. Pojavljajo se tako motivi vojakov, soočenih s prvo svetovno vojno, kot verski motivi, kjer je zaslediti mešanico spiritualnosti in erotike.

Slike razkrivajo tudi Noldejevo strast do upodabljanja mogočnega neba, ravne in dolgočasne pokrajine ter razburkanega morja s severa domače Nemčije, navdušenje nad berlinskimi kavarnami in kabareti ali vlačilci iz hamburškega pristanišča. Risal je tudi ljudi in kraje, ki jih je videl na potovanju po južnih morjih leta 1914.

Blizu vasice Nolde rojeni umetnik s pravim imenom Emil Hansen je bil najprej rezbar. Med letoma 1892 in 1897 je poučeval na obrtni šoli v St. Gallenu. Od leta 1898 je študiral v Münchnu, Parizu in Københavnu. Od leta 1906 je bil član skupine Die Brücke (Most), a je večino svojega življenja delal samostojno in okoli leta 1909 razvil lasten ekspresionistični stil. V letih 1913 in 1914 je potoval po Novi Gvineji, kjer je nanj naredila velik vtis t. i. primitivna umetnost.

Ironija usode

Nacisti so leta 1937 iz muzejev odstranili več njegovih del, saj so jih razumeli kot primerke izrojene umetnosti, in to čeprav je simpatiziral z nacizmom in se pridružil Hitlerjevi stranki.

Nad umetnikom je od leta 1941 naprej visela prepoved slikanja. To je bil za Noldeja, ki je bil predan podpornik režima, hud udarec. Vendar pa je ne glede na prepoved slikal in ustvaril na stotine akvarelov, ki jih je sam imenoval "nenaslikane slike". Ugled je znova pridobil po koncu druge svetovne vojne.

A. J.