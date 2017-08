Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kot istoimenski roman pripoveduje film o dneh političnega kaosa, ki so sledili Stalinovi smrti leta 1953. Foto: IMDb Steve Buscemi igra Nikito Hruščova, ki je po Stalinovi smrti postal prvi sekretar Komunistične partije Sovjetske zveze in s tem tudi uradni voditelj države, vendar pa je moral oblast nekaj časa deliti z Georgijem Malenkovom in Nikolajem Bulganinom. Prevzel je tudi predsestvo vlade, leta 1957 pa je prestal neuspel poskus državnega prevrata. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvi pogled na Stalinovo smrt, politično satiro o dnevih po voditeljevi smrti

Septembra ga bo videlo občinstvo festivala v Torontu

15. avgust 2017 ob 13:52

London - MMC RTV SLO

Sovjetska zveza leta 1953. Stalin nenadoma umre, v Kremlju nastane panika in boj za oblast se začne. Takšno je izhodišče politične satire The Death of Stalin (Stalinova smrt), ki jo že nekaj časa pripravlja škotski režiser Armando Iannucci. Prvi napovednik filma je končno tu.

Iannucci, ki se ga med drugim spomnimo po celovečercu In the Loop (2009), je s filmom želel ujeti letošnji Cannes, vendar pa se je produkcija nekoliko bolj zavlekla. Kot je znano, gre za filmsko priredbo istoimenskega francoskega grafičnega romana Fabiena Nuryja in Thierryja Robina o dneh političnega kaosa in boja za oblast, ki so sledili Stalinovi smrti 5. marca leta 1953. Roman je Iannucci v scenarij priredil z Ianom Martinom in Davidom Schneiderjem.

S Stevom Buscemijem in Jeffreyjem Tamborjem

Če zgodba ne zadostuje, pritegne pozornost že sama igralska zasedba. Po kremeljskih hodnikih manevrirajo Steve Buscemi kot Nikita Hruščov, Jeffrey Tambor je Georgij Malenkov, ki je ob Stalinovi smrti za kratek čas postal višji sekretar komunistične partije in predsednik ministrskega sveta, Timothy Dalton igra Georgija Žukova, vojnega heroja in Stalinovega zaupnika, še en ključni akter v boju za oblast. Zvezdnik serije Domovina Rupert Friend je Stalinov sin Vasilij. V politični satiri nastopajo še Olga Kurylenko, Toby Kebbel, Michael Palin, Simon Russel Beale, Paddy Considine in Andrea Riseborough.

Gre za prvi film, ki ga je Iannucci režiral po In the Lopp, celovečernem »spin-offu« njegove kritiško hvaljene serije The Thick of It. Iannuccijev slog dobro poznajo tudi gledalci HBO-jeve politične satire Podpredsednica (Veep). Film Stalinova smrt bo prihodnji mesec premiero doživel na mednarodnem filmskem festival v Torontu, 20. oktobra pa prihaja v britanske kinematografe.

