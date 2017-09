Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Filharmoniki v Cankarjevem domu začenjajo novo sezono. Foto: Slovenska filharmonija/Darja Štravs Tisu Dodaj v

Rahmaninov in Čajkovski za uvod nove sezone Filharmonije

Solist bo priznani makedonski pianist

21. september 2017 ob 20:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Orkester Slovenske filharmonije je s prvim od dveh koncertov pod taktirko Aleksandra Markovića in deli Rahmaninova in Čajkovskega odprl novo sezono Modrega abonmaja. Solist bo pianist Simon Trpčeski.

Aleksandar Marković je bil šef dirigent Filharmoničnega orkestra iz Brna (2009-2015), pred tem pa Tirolskega deželnega gledališča v Innsbrucku in Tirolskega simfoničnega orkestra (2005-2008). V pretekli sezoni je deloval kot umetniški vodja Opere North iz Leedsa. Ob klasičnem repertoarju Marković pogosto dirigira skladbe sodobnih avtorjev. Wagnerjevo leto (2013) je obeležil z novo produkcijo Letečega Holandca v koprodukciji SNG Opere in baleta Ljubljana ter Cankarjevega doma.

Svetovno znani makedonski pianist Trpčeski, ki ga odlikuje tehnična dovršenost, je v preteklosti sodeloval s prestižnimi orkestri in dirigenti, kot so Vladimir Aškenazi, Gustavo Dudamel in Lorin Maazel.

Enak program bo orkester odigral tudi v četrtek.

