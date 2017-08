Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Letošnja izdaja bo ponudila 111 celovečernih in 124 kratkih filmov iz 54 držav. Svetovnih premier bo 43, piše na spletni strani festivala. Foto: Reuters Ivanišinov Playing Men pripoveduje o snemanju dokumentarnega filma o mediteranskih moških in igrah. Moške opazuje skozi njihove igre in odnose med igralci. Med snemanjem pa režiser nenadoma pade v globoko ustvarjalno krizo in kamero obrne proti sebi. Foto: Gregor Božič 77-letni Cleese je najbolj znan po vlogah v humorističnih serijah, kot so Leteči cirkus Montyja Pythona ali Fawlty Towers. Proslavil se je tudi s filmi Monty Python in Sveti gral, Brianovo življenje ter Riba po imenu Wanda. Slednjo, akcijsko komedijo, pri kateri je bil Cleese soavtor scenarija, v filmu pa sta zaigrala še Jamie Lee Curtis in Kevin Kline, bodo v igralčevi prisotnosti v Sarajevu tudi prikazali. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sarajevo s svojim (filmskim) srcem na dlani

V Sarajevu začetek 23. filmskega festivala

11. avgust 2017 ob 10:15

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

V Sarajevu se z Drugo stranjo upanja, v Berlinu nagrajenim celovečercem Akija Kaurismakija, začenja 23. sarajevski filmski festival. V 18 programih bodo prikazali 235 filmov, tudi nekaj slovenskih.

Za nagrado srce Sarajeva se bo potegovalo sedem celovečercev iz širše regije, nagrado častno srce Sarajeva pa letos prejmeta režiser Oliver Stone in komik John Cleese.

Na festivalu, ki se je profiliral kot najmočnejša platforma za razvoj regionalne filmske industrije, bo 43 filmov doživelo svetovno, 23 pa mednarodno premiero. Izbor filmov po besedah direktorja festivala Mirsada Purivatre sarajevski festival "zagotovo uvršča v sam vrh evropskih ali svetovnih filmskih festivalov."



V tekmovalnem dokumentarnem programu bo prikazanih 14 filmov, od tega dva slovenska - Družina v režiji Roka Bička ter Playing Men v režiji Matjaža Ivanišina. Oba bosta na festivalu doživela tudi na regionalno premiero.

Družina je film brez scenarija, ki prikazuje deset let življenja osrednjega lika Mateja Rateja ter njegovih bližnjih. Playing Men pa pripoveduje o snemanju dokumentarnega filma o mediteranskih moških in igrah. Moške opazuje skozi njihove igre in odnose med igralci. Med snemanjem pa režiser nenadoma pade v globoko ustvarjalno krizo in kamero obrne proti sebi.

Slovenske barve so zastopane tudi v tekmovalnem programu študentskih filmov, kamor se je uvrstil film Ljubljana - München 15:27 režiserke Katarine Morano.

V otroškem programu pa bo slovenska filmska ustvarjalnost zastopana s celovečernim in tremi kratkimi filmi. Svetovno premiero bo na festivalu doživel film Košarkar naj bo režiserja Borisa Petkovića, ki je nastal po literarni uspešnici Primoža Suhadolčana. Košarkar naj bo je zgodba o lenem, nerodnem, vedno lačnem in neskončno visokem Ranti, ki se mu življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe Salta povabi v košarkarsko ekipo.



Nove dogodivščine Koyee

Kratki filmi pa so trije novi animirani filmi Koyaa; Podivjani ležalnik, Zmrzljivi šal in Razigrani avtomobilček režiserja Kolje Sakside.

Na festivalu bodo prikazali tudi več slovenskih manjšinskih koprodukcij. Med njimi je hrvaško-slovenski film V modrino režiserke Antoanete Alamat Kusanović, ki je uvrščen v tekmovalni program kratkih filmov.

Stone in Cleese bosta nagrado častno srce Sarajeva prejela za izjemen prispevek k razvoju filmske umetnosti. V programu Posvečeno bodo prikazali Stoneove filme Intervju s Putinom, Rojena morilca, Platoon - Vod smrti in Snowden. Cleesa pa bo mogoče videti v filmu Riba imenovana Wanda.

Festival se bo s podelitvijo nagrad sklenil 18. avgusta.

