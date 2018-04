Sikstinska kapela kot glasbeni center, ki stopa v digitalno dobo

Prenos v živo si je ogledalo približno 14.000 gledalcev

24. april 2018 ob 15:56

Vatikan - MMC RTV SLO, STA

Sikstinska kapela v Vatikanu ni znana samo po freskah, temveč tudi po izjemni akustiki - ta konec tedna je iz renesančnega bisera do gledalcev po svetu stekel prvi neposredni videoprenos koncerta.

Iz Sikstinske kapele so v živo prenašali moderno izvedbo znanega katoliškega besedila Stabat Mater v izvedbi britanskega zbora The Sixteen in komornega orkestra Brittan Sinfonia.

Na spletni strani radia Classic FM

Videoprenos v živo je bil na voljo na spletni strani radia Classic FM, ki se osredotoča na klasično glasbo. V Sikstinski kapeli je bilo prostora samo za 300 gostov, prenos v živo pa si je ogledalo približno 14.000 gledalcev.

Pesem, ki jo je v 13. stoletju najverjetneje napisal frančiškan Jacopone da Todi in jo je leta 2016 uglasbil 58-letni škotski skladatelj James MacMillan, govori o Marijinem trpljenju med Jezusovim križanjem.

Več kot samo del Vatikanskih muzejev

MacMillan, avtor številnih sakralnih skladb, je dejal, da je Sikstinska kapela več kot samo del Vatikanskih muzejev, saj je tudi glasbeni center, kjer skladatelji že stoletja pišejo liturgične skladbe.

Dirigent Harry Christophers pa je po koncertu komentiral, da imajo veliki sakralni objekti posebno akustiko. "Detajli, ki jih lahko slišimo, resonanca - to je preprosto fantastično," je dejal.

N. Š.