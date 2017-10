Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Napad za filmarja ni bil usoden - najverjetneje zato, ker ga je prijatelj zelo hitro prepeljal v bolnišnico. Foto: IMDb Prizor iz film Tunel, ki bo tematiziral kršitve človekovih pravic v zdaj že porušenem zaporu v Palmiri. Foto: IMDb Dodaj v

Sirski režiser, ki načrtuje film o mučenju v zaporih, preživel poskus atentata

Sestal se je zmoškim, ki se je predstavil kot poslovnež

12. oktober 2017 ob 10:15

Carigrad - MMC RTV SLO

Sirski režiser, ki se je pripravljal na snemanje filma, v katerem bi popisal mučilne prijeme Asadovega režima v zloglasnem zaporu Tadmur v Palmiri, je preživel poskus atentata v Carigradu.

Mohamed Bajazid, ki je filmsko šolo obiskoval v Združenih državah, se je v Turčiji mudil zaradi promocije svojega prihajajočega filma Tunel. V torek je bil namenjen na sestanek z (domnevnim) poslovnežem, ki je obljubljal, da mu lahko pomaga zbrati sredstva za snemanje, ko ga je neznanec napadel in zabodel. Prepeljali so ga na intenzivno nego, kjer pa njegovo stanje opisujejo kot stabilno, žrtev pa je menda že pri zavesti.

"Zaboden je bil v prsni koš, zelo blizu ven, ki dovajajo kri do srca; krvavenje je bilo zelo močno," je v telefonskem pogovoru za The Guardian pojasnila filmarjeva žena, Samah Safi Bajazid. "Hvala Bogu, da je buden in pri zavesti. Čudež je, da je preživel."

Bajazidov (igrani) film bo popisal zgodbo sirsko-ameriškega moža, ki je dolgih 20 let preživel v zaporu v Palmiri, kjer je bilo zaprtih na tisoče islamistov in nasprotnikov Asadovega režima. V zloglasni ustanovi so menda v osemdesetih pobili na stotine zapornikov. Zapor so porušili pripadniki IS-ja, ko so leta 2015 zavzeli mesto.

Zvabljena v past

Prijatelj, ki je potoval z Bajazidom, je preiskovalcem pojasnil, da je poslovnež z njima stopil v stik prek spleta: rekel je, da je tudi sam trpel v istem zaporu in da bi zato rad pomagal pri zbiranju sredstev, prosil je tudi, da se osebno srečajo. Povabil ju je na večerjo v svojo vilo, a ko sta prišla na dogovorjeni naslov, tam ni bilo nobene zasebne rezidence. Približal se jima je neki moški, ki je poizvedel, kateri od njiju je Bajazid, nato pa ga je zabodel v prsni koš. Prijatelj je ranjenca hitro prepeljal v bolnišnico.

V Turčiji trenutno prebiva približno tri milijone beguncev iz Sirije; med njimi so številni aktivisti opozicijskih strank in privrženci upornikov, ki so skušali strmoglaviti režim Bašarja Al Asada. Islamisti so v zadnjih letih na muho vzeli sirske novinarje v Turčiji, ki pišejo o nasilju in kršitvah človekovih pravic na zasedenih območjih. Še prejšnji mesec sta bili umorjeni dve sirski opozicijski novinarki; v njunem stanovanju v Carigradu so Oroubi in Halli Bakarat, materi in hčeri, neznanci prerezali vratova.

Filmska kariera v službi aktivizma

Bajazid je bil sicer že leta 2011 aretiran (in mučen) v Damasku, pozneje pa je dobil azil v ZDA. Z ženo sta soustanovila filmski studio, ki se ukvarja predvsem s filmi o humanitarnih vprašanjih. Novi projekt, film Tunel, je bil deležen tudi mednarodne pozornosti. "Ko sva izbrala tako življenje, sva vedela, kaj tvegava," je za omenjeni časopis še povedala Samah Safi Bajazid. "Težko je, če se kot Arabec skušaš bojevati proti zatiranju, ker je tvoje življenje nenehno v nevarnosti."

A. J.