Bronast kip je delo umetnika Alekseja Leonova. Foto: Borut Živulović/Bobo Doprsni kip stoji v Severnem parku v Ljubljani ob Železni cesti. Foto: Borut Živulović/Bobo Ruski veleposlanik Doku Zavgajev je ob odkritju kipa med drugim dejal, da imata ruski in slovenski narod skupne slovanske korenine, da so se usode obeh narodov v različnih, tudi ne najbolj preprostih časih, prepletale na različne načine, ter da sta državi vselej med seboj našli vzajemno spoštovanje in prijateljstvo. Foto: Borut Živulović/Bobo

Slovenija je dobila prvi spomenik velikemu Puškinu

Simbol multikulturnosti in medsebojnega spoštovanja

9. november 2017 ob 14:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljana je bogatejša za bronast doprsni kip znamenitega ruskega pesnika, pisatelja in dramatika Aleksandra Sergejeviča Puškina, ki je tudi prvi spomenik temu velikemu literatu v Sloveniji.

Ob odkritju spomenika v Severnem parku v Ljubljani ob Železni cesti je ruski veleposlanik Doku Zavgajev dejal, da Puškin v srcih številnih Slovencev živi že več generacij. Po njegovem prepričanju tako spomenik v ljubljanskem Severnem parku krepi kulturno sodelovanje in prijateljstvo med Rusijo in Slovenijo. "Dobro veste, da so naši bilateralni odnosi zelo razvejani, a imajo stalno pozitivno dimaniko in so na visoki ravni," je dejal ob odkritju kipa.

Spomnil je, da imata ruski in slovenski narod skupne slovanske korenine, da so se usode obeh narodov v različnih, tudi ne najbolj preprostih časih, prepletale na različne načine, in da sta državi vselej med seboj našli vzajemno spoštovanje in prijateljstvo.

Zamisel o Puškinovem spomeniku je živela že nekaj časa, je dejal in se zahvalil vsem, ki so pripomogli, da je ta zdaj tudi uresničena. Prireditev z odkritjem spomenika so pripravili Forum slovanskih kultur, Mestna občina Ljubljana, rusko veleposlaništvo v Sloveniji, odbor za mednarodne zadeve državne dume federalnega zbora Rusije v Sloveniji ter Ruski center znanosti in kulture.

Kip so pomagali odkriti še ljubljanski podžupan Aleš Čerin, član odbora za mednarodne zadeve državne dume federalnega zbora Rusije v Sloveniji Zaur Gekkijev ter direktorica Foruma slovanskih kultur Andreja Rihter.

Da bi tudi Prešernove pesmi recitirali v Rusiji

Spomenik, postavljen v mestu, ki se od leta 2015 ponaša kot Unescovo mesto literature, je po Čerinovih besedah simbol multikulturnosti in medsebojnega spoštovanja. Tako Čerin kot Rihterjeva sta sicer spomnila, da je Puškin pravzaprav sodobnik največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Rihterjeva tako upa, da bi nekoč tudi Prešernove pesmi recitirali v Rusiji.

Postavitev spomenika Puškinu je del projekta Veliki učitelji človeštva ruskega sklada Dialog kultur - Enotni svet, ki poskuša zbliževati narode skozi popularizacijo dosežkov velikih znanstvenikov, umetnikov in kulturnikov, z dajanjem pozornosti duhovnim in moralnim idealom, neodvisnim od narodnosti. Avtor bronastega doprsnega kipa je kipar Aleksej Leonov.

Slavnostno odkritje so sklenili s Puškinovo romanco v izvedbi nagrajenke ruskih in mednarodnih natečajev ter vodje Agencije talentov Rulada Anne Mogutine, Puškinove pesmi v ruščini in slovenščini pa so recitirali dijaki Gimnazije Poljane in Gimnazije Bežigrad.

Vrh evropskega romantičnega pesništva

Aleksander Sergejevič Puškin (1799-1837) se je v literarno zgodovino zapisal predvsem z romanom v verzih Jevgenij Onjegin, ki govori o brezciljnem življenju sebičnega in samozadostnega junaka, ki pozneje v življenju obžaluje zavrnitev ljubezni mlade ženske in se v usodnem dvoboju spopade s svojim najboljšim prijateljem. Velja za eno osrednjih del ruske književnosti in enega izmed vrhov evropskega romantičnega pesništva.

M. K.