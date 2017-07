Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Preden se je pri 49 letih poročila s 60-letnim Sinatro, je bila Barbara dvakrat poročena. S Sinatro sta se poročila leta 1976 in bila poročena vse do njegove smrti leta 1998. Foto: Reuters Frank in Barbara ob teniškem igrišču leta 1977. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo Barbare Sinatra, "Lady Blue Eyes"

Umrla je četrta in zadnja žena Franka Sinatre

26. julij 2017 ob 10:16

Los Angeles - MMC RTV SLO

V torek je na svojem domu v kalifornijskem kraju Rancho Mirage umrla Barbara Sinatra, četrta in zadnja žena legendarnega pevca in filmskega igralca Franka Sinatre, so sporočili iz centra, ki nosi njeno ime. Stara je bila 90 let.

Barbara, ki je bila s Frankom Sinatro poročena dolgih 22 let - več kot katera koli od prejšnjih treh žena - je veljala za trdno oporo v zvezdnikovem življenju. Ob strani mu je stala, ko je njegova kariera v osemdesetih in devetdesetih doživela ponoven vzpon.

Njuni poti sta se prvič križali leta 1957, ko je Barbara delala v lasvegaškem kazinoju. Sinatra, takrat na višku svoje slave, se je na šanku pojavil v spremstvu Deana Martina, Sammyja Davisa Jr. in drugih članov legendarnega "rat packa". "Hej, blondinka! Pridi sem, pridruži se nam!," je zavpil za njo, se je Barbara spominjala v nekem intervjuju vrsto let kasneje. "Nisem se obrnila. Ena od deklet mi je rekla: pa sploh veš, kdo je bil to? Frank Sinatra! Vem, sem ji odgovorila, ampak me ne zanima. Ne ljubi se mi ukvarjati s pijanci. In sva šli."

Dve leti kasneje se je poročila s 25 leti starejšim Zeppom Marxom, torej enim od slavnih bratov Marx; nastanila sta se v Palm Springsu, kjer je imel vilo tudi Sinatra. Še vedno je bila poročena, ko sta s - takrat že tretjič ločenim - Sinatro postala več kot le znanca.

Nepopravljiv šarmer

"Mislim, da je vsak, ki je srečal Franka, začutil mravljince," se je v intervjuju za The Los Angeles Times spominjala Barbara. "Ker je pač flirt. To je del njegovega značaja. Flirtanju se ne moreš izogniti."

"Bila sem ena od redkih, ki so kričali nazaj"

Ko je bila leta 1973 dokončno ločena, je bila Barbara že Frankova stalna spremljevalka, tudi na turneji, kjer se je po nastopih sproščal z viskijem in v prešerni družbi. "Na srečo sem lahko držala njegov tempo pitja, pa še vedno vedela, kaj počnem," je zapisala v svoji avtobiografiji Lady Blue Eyes. "Vztrajal pa je, da moram nehati kaditi, čeprav je bil sam verižni kadilec. Če me je ujel s cigareto, je bil strog z mano. Le redko pa je kričal, ker sem bila ena od redkih, ki so kričali nazaj."

Poročila sta se leta 1967. V svoji knjigi četrta gospa Sinatra moža opiše kot "velikega romantika", ki pa je bil obseden s čistočo (tuširal in bril naj bi se večkrat na dan). Franka je v zrelih letih, ko je njegova kariera ponovno oživela, pripravila do tega, da je omejil pitje. V studio se je po dolgih letih vrnil leta 1980; nastopal je skoraj do svoje smrti leta 1998.

Barbara Sinatra je kot ljubiteljica golfa, teniškega igrišča in plavalnega bazena postala "ključni člen družbe v Palm Springsu". V osemdesetih je ustanovila center za zlorabljene otroke, ki nosi njeno ime; Frank je za ustanovo z dobrodelnimi koncerti zbral milijone dolarjev.

A. J.