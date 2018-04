Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Zgodovina priča, da je Kubrick Ermeyja najel zgolj kot svetovalca za igralca, ki bi se pojavil v filmu, a je na režiserja naredil tak vtis, da mu je kar zaupal vlogo. Foto: IMDb Ermey pripadnika obroženih sil ni igral samo v filmih, ampak je to nalogo opravljal tudi v resničnem življenju. Foto: AP V drami Mississippi v plamenih (1988) je igral župana majhnega mesta na jugu v šestdesetih, kjer so belci in temnopolti živeli segregirano. Foto: IMDb

Slovo R. Leeja Ermeyja, sadističnega narednika iz Kubrickove klasike

Upokojeni marinec, ki je odšel "služit" v Hollywood

16. april 2018 ob 11:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

R. Lee Ermey se je v zgodovino filma vpisal z majhno, a markantno vlogo krutega topniškega narednika v Kubrickovi drami Popolna bojna oprema; prinesla mu je tudi nominacijo za zlatega globusa.

Ermey, ki se ga je v dolgoletni vojaški karieri prijel vzdevek "Gunny", je v nedeljo umrl za posledicami pljučnice. Star je bil 74 let.

Ermey pripadnika oboroženih sil ni igral samo v filmih, ampak je to nalogo opravljal tudi v resničnem življenju: bil je podčastnik mornariške pehote in inštruktor na osnovnem usposabljanju marincev. 14 mesecev je preživel na fronti vietnamske vojne in se dvakrat podal v boje na Okinavi na Japonskem.

V najstniških letih je bil mladi Ermey prestopnik. Ko se je drugič pojavil pred sodnikom za prekrške, mu je dal ta precej jasno izbiro: lahko se vpiše v vojsko, katero koli vejo hoče, ali pa ga bo poslal tja, "kjer sonce ne sije". "Ne vem, kako je z vami, ampak jaz imam rad sonce," je pripomnil na koncu te anekdote, ko jo je povzel za neki intervju.

Po enajstih letih opravljanja vojaške dolžnosti se je Ermey upokojil in se vpisal na igralski tečaj. Ena njegovih prvih vlog je bila vloga pilota helikopterja v kultnem filmu Apokalipsa zdaj!; bil je tudi strokovni svetovalec Francisa Forda Coppole na snemanju. Inštruktorja kadetov je v tistem obdobju igral v filmu The Boys in Company C, ki ga je režiral Sidney Furie.

A zares prepoznaven obraz je seveda zaradi svoje vloge v Kubrickovi Popolni bojni opremi (Full Metal Jacket) iz leta 1987; prinesla mu je nominacijo za zlati globus in nagrado bostonskega združenja filmskih kritikov. Kot inštruktor Hartman je pljuval cele nize antologijskih žaljivk, na primer: "V čem je tvoja sistemska okvara, butelj? Ti očka in mamica nista posvečala dovolj pozornosti, ko si bil otrok?" (To so bile seveda tudi njegove zadnje besede v filmu.)

Zgodovina priča, da je Kubrick Ermeyja najel zgolj kot svetovalca za igralca, ki bi se pojavil v filmu, a je na režiserja naredil tak vtis, da mu je kar zaupal vlogo.

Podobno vlogo je igral v filmu The Frighteners, ki ga je režiral Peter Jackson in v katerem je nastopil Michael J. Fox. Pozneje smo ga lahko videli še v filmih Mississippi v plamenih, Prefontaine, novi različici Teksaškega pokola z motorko in Sedem. Redno je tudi posojal glas animiranim filmom (bil je denimo na čelu vojačkov v Svetu igrač).

Igralec je bil tudi eden izmed redkih konservativcev v sicer tradicionalno liberalnem Hollywoodu. Leta 2010 je trdil, da so mu vzeli že ponujeno službo nastopa v nekem oglasu, ker je bil kritičen do Obamove administracije; ta je po njegovih besedah hotela "državo spraviti v bankrot, da bi nam potem vsilila socializem". Za te besede se je pozneje opravičil, a je nato za TMZ vseeno pripomnil: "Če si v tem mestu konservativec, se moraš paziti".

Statement from R. Lee Ermey's long time manager, Bill Rogin: It is with deep sadness that I regret to inform you all that R. Lee Ermey ("The Gunny") passed away this morning from complications of pneumonia. He will be greatly missed by all of us. Semper Fi, Gunny. Godspeed. pic.twitter.com/vf4O78JKmb — R. Lee Ermey (@RLeeErmey) April 15, 2018

A. J.