Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Operna pevka Mirjam Tola rada sodeluje z vrhunskimi igralci kot je Boris Cavazza. Skupaj sta zaigrala v prvi slovenski uprizoritvi Melanholičnega croquisa – glasbene različice novele Thomasa Mana Smrt v Benetkah v režiji Mateja Filipčiča. Foto: Osebni arhiv/Mirjam Tola Vlogo sem hitro usvojila in sem si rekla: V redu, pa poskusimo! Vloga je bila zahtevna, ki zahteva celo pevko, zato sem pridobila čudovito izkušnjo in sem se ob tem veliko naučila. Se zahvaljujem Ljubljani za to priložnost. Mirjam Tola o vlogi Čočo-San v ljubljanski Operi Koncertna izvedba Norme ob Branku Robinšku je zaznamovala prvi nastop Mirjam Tole pred ljubljanskimi opernimi navdušenci. Foto: Osebni arhiv Adriana Altaras je v sezoni 2013/14 režirala Tosco,v interpretaiciji Mirjam Tole. V svoji knjigi Das Meer und ich waren im bestem Alter jo opisuje kot poosebljeno Tosco, ki je s svojim petjem zmogla izraziti jezo prek bolečine in nepremagljivo ponižanje brez posebnih režiserskih napotkov. Foto: Osebni arhiv Za Višnjo Kajgano Mirjam pravi, da je pianistka in njena glasbena zaupnica. Foto: Osebni arhiv

Sopranistko Mirjam Tola najbolj navdihuje ljubljanska zasanjanost

Pevka živi med Hambrugom, Salzburgom in Ljubljano

20. junij 2018 ob 09:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Povezanost uspešne umetnice z Ljubljano se je začela leta 2002 v znamenitem salzburškem gledališču Festspleialhaus in od takrat se Mirjam Tola z veseljem vrača v Ljubljano. Zadnji dve sezoni je nastopala v vlogi Čočo-San Puccinijeve Madame Butterfly.

Vsi ustvarjalci hrepenijo po idealni ženski, tisti, ki bi bila zvesta žena in koketna zapeljivka, zaljubljena najstnica in goreča vernica, grofica polna skrivnih adutov in dobra prijateljica, strastna maščevalka z nožem v roki in razočarana ljubica. Operna pevka Mirjam Tola pooseblja vse to. Kot sopranistka na opernih odrih predstavlja velike junakinje, ki so proslavile operne skladatelje skozi stoletja.

Operni pevki Mirjam Tola, čigar glasbena pot se je začela v Tirani, lahko prisluhnete spodaj v oddaji NaGlas! Oddaja bo znova na sporedu septembra.

Iz odbojke v opero

Ta sijajna glasbena pot se je začela v Tirani, v Albaniji, s pomočjo tete, edine glasbenice v družini športnikov:»Prihajam iz družine športnikov, oziroma odbojkarjev, in tudi sama sem trenirala ta šport. Toda, moji teti, violinistki, sem kot dvanajst-, trinajstletnica zbudila pozornost s svojim glasom. Ona me je spodbudila k uram petja«.

Čez nekaj let je diplomirala v tiranski Akademiji umetnosti pri pedagoginji Suzani Frashëri. Nato se je odpravila se je v Evropo in je začela nizati uspešne nastope. Pri svojih 28-ih pa je doživela velik preboj. Sprejela je ponudbo peti Adalgiso v Bellinijevi Normi, pod taktirko, nič manj kot, znamenitega Antona Guadagne (nekaj mesecev pozneje pa je dirigent končal svojo življenjsko pot) »To leto je prineslo nekaj mejnikov za Mirjam Tolo. Naključje je hotelo, da je predstavo poslušal tudi tedanji vodja SNG Ljubljana Opere in baleta, Borut Smrekar, ki jo je leto pozneje povabil, da bi pela ravno v Normi, tokrat v koncertni izvedbi. Leta 2004 pa so jo povabili, da bi prvič pela Puccinijevo Tosco. Leto pozneje pa so jo stalno angažirali v ljubljanski operi, v kateri je bila do leta 2010. »Sledila je ponudba za redno pogodbo z ljubljansko opero, da bi debitirala velike vloge.«

Sodelovanje z ljubljansko opero zori s časom

V Ljubljani je spoznala zanimive glasbenike. Nadvse ceni pianistko, ki je po desetih letih postala njega glasbena zaupnica in ji pomaga pri pripravah vlog: »Zame je odigrala zelo pomembno vlogo Višnja Kajgana, ki že 35 leta dela v ljubljanski operi. Ona je pianistka, s katero delam neprekinjeno že 10 let, ji zaupam, ker dobro posluša, kakšna je moja tehnika petja, kaj je potrebno popraviti«.

Sodelovala je tudi z znanimi režiserji, pri čemer poudarja Vita Tauferja, s katerim sta sodelovala pri Rossinijevem Turku v Italiji in, kot poudarja Mirjam, »v produkciji s stilom«, Zaljubljen v tri pomaranče Prokofjeva. Poleg operne scene, je Mirjam nastopila tudi na gledališču v dveh produkcijah režiserja Mateja Filipčiča, leta 2008 v melodrami Tosca z Jožico Avbelj, ter leta 2015 v Melanholičnem Croquisu z Borisom Cavazzo, kar je zanjo zelo pomembna izkušnja: »Zame je delo z igralci zelo pomembno, ker sem se veliko naučila, saj smo pevci tudi igralci, sploh pa od tako fantastičnih igralcev.« Zadnji dve sezoni pa je v ljubljanski operi pela Čočo-san v Puccinijevi Madami Butterfly. Vloga ima poseben pomen zanjo, saj jo je izvedla prvič: »Vlogo sem hitro usvojila in sem si rekla: V redu, pa poskusimo! Vloga je bila zahtevna, ki zahteva celo pevko, zato sem pridobila čudovito izkušnjo in sem se ob tem veliko naučila. Se zahvaljujem Ljubljani za to priložnost.«

S glasom predstavlja idealno žensko na odru

In tako je Mirjam Tola pela zvesto Ofelio v Verdijevem Othellu, zapeljivo Musetto v Puccinijevi La Bohème, spreobrnjeno sestro Angelico v istoimenski Puccinijevi operi, medtem, ko je v Bellinijevi Normi pela Adalgiso razpeta med ljubeznijo in prijateljstvom ali naivno zaljubljeno Tatjano v Jevgeniju Onjeginu Čajkovskega. A ena vloga, kateri je s svojim polnim vokalom in močnih duhom kos, ji pomeni največ: »Tosca je vloga, ki mi je res pri srcu. Z njo sem debitirala v Ljubljani, od takrat mi ta vloga prinaša veliko srečo, saj sem jo pela povsod, v Italiji in nemških odrih.«

Mirjam nadaljuje svojo glasbeno pot med Ljubljano, Hamburgom in Salzburgom, toda, kot pravi, jo najbolj navdihuje ljubljanska mirna zasanjanost.

VIDEO Ljubica Suna Čehovin

S. B. L., Alma Bejtullahu, naglas@rtvslo.si