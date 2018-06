Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gostovanje ruskih umetnikov, ki ga pripravljajo pri Imago Sloveniae – Podoba Slovenije v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur, se simbolno navezuje na začetno obdobje delovanja projekta. Foto: Imago Sloveniae Državni ansambel Ruski kozaki je ena izmed vodilnih profesionalnih plesnih skupin v Rusiji, znana po dinamičnosti in navdušujoči dodelanosti. Foto: Imago Sloveniae Sorodne novice Tradicionalno slovo od poletja - glasbeni vrvež v Stari Ljubljani Imago Sloveniae z otvoritvenim koncertom predstavlja mlade klasične glasbenike Dodaj v

Spektakelski uvod v festival Imago Sloveniae in Poletje v stari Ljubljani z Ruskimi kozaki

V sklopu projekta Imago Sloveniae v 30 letih organiziranih več kot 2.500 koncertov

13. junij 2018 ob 10:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred vrati je uvod v jubilejni 30. mednarodni festival Imago Sloveniae in v Poletje v stari Ljubljani, ki bo nocoj v poletje povabil z nastopom Ruskih kozakov – ta se simbolno navezuje na začetno obdobje Imagovega delovanja.

Gostovanje ruskih umetnikov, ki ga pripravljajo pri Imago Sloveniae – Podoba Slovenije v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur, se simbolno navezuje na začetno obdobje delovanja projekta. "Spektakelski nastop, podoben nocojšnjemu, je bil eden prvih večjih dogodkov s tujimi izvajalci v organizaciji naše ustanove. Letošnja otvoritev festivala je tako spomin na čas, ko je projekt Imago Sloveniae vstopal v mednarodni prostor," so o dogodku zapisali organizatorji.

Dinamičnost in navdušujoča dodelanost

Državni ansambel Ruski kozaki je ena izmed vodilnih profesionalnih plesnih skupin v Rusiji, znana po dinamičnosti in navdušujoči dodelanosti. Predstave, ki jih izvaja, so preplet tradicionalnih plesov, pesmi in instrumentalnih skladb.

V sklopu projekta Imago Sloveniae – Podoba Slovenije je bilo v 30 letih organiziranih več kot 2.500 koncertov v izvedbi več kot 10.000 vrhunskih glasbenikov, ki jim je prisluhnilo več kot milijon in pol obiskovalcev. Danes projekt povezuje 20 slovenskih krajev iz Slovenije in zamejstva, svojo mrežo pa uspešno širi tudi mednarodno.

Medžanrska odprtost

Programsko pri poletnem delu jubilejne sezone organizatorji stavijo na preizkušeno medžanrsko odprtost ter na že tradicionalne sklope, posvečene klasični glasbi in izstopajočim mladim glasbenikom, pa tudi džezu. Osrednji poudarek bo na prepletanju tradicije in sodobnosti, še piše v sporočilu za javnost.

Med vrhunci programa so organizatorji izpostavili gostovanje dua violinistke Judith Ingolfsson in pianista Vladimirja Stoupela, med avgustovskimi dogodki pa solo večer beloruske flavtistke Marute Staravoitava. Omenili so tudi koncert orgelske in violinske glasbe Od baroka k romantiki, ki ga bosta izvedla v Sloveniji živeči ruski violinist Vasilij Meljnikov in ruska organistka Irina Rozanova, ter nastop v Sloveniji živeče violinistke ruske šole Nadežde Tokareve na koncertnem večeru Orkestra ruskih ljudskih inštrumentov Nekrasov iz Moskve.

Slovesen in čustveno obarvan večer se po besedah organizatorjev obeta ob jubilejnem koncertu ob desetletnici moškega zbora Vokalna akademija Ljubljana pod vodstvom maestra in umetniškega vodje Stojana Kureta z gosti, med katerimi bo mezzosopranistka Bernarda Fink.

Cikel Mladi talenti

Od leta 2005 je del Imagove programske sheme cikel Mladi talenti, namenjen prepoznavanju in razvijanju izjemnega potenciala mladih glasbenikov, tudi v sklopu cikla Jazz oder pa se bo predstavilo nekaj izjemnih glasbenikov mednarodnega formata.

N. Š.