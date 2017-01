Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mednarodne koproducente lahko pridobijo slovenski filmi, ki imajo že zagotovljen določen delež sredstev s strani matične države. Se pa ti deleži razlikujejo glede na to, ali gre za manjšinsko ali večinsko koprodukcijo. Foto: BoBo Evropska konvencije o filmski koprodukciji je bila sprejeta 2. oktobra 1992, veljati pa je začela 1. aprila 1994. Foto: RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sprejeta pobuda za sklenitev spremenjene konvencije o filmski koprodukciji

SFC v 14 letih sofinanciral 33 mednarodnih koprodukcij

19. januar 2017 ob 17:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve je sprejel pobudo za sklenitev spremenjene Evropske konvencije o filmski koprodukciji, ki med drugim določa pogoje za pridobitev koprodukcijskega statusa, razmerja med koproducenti in pravice koproducentov. Poleg tega omogoča črpanje sredstev iz mednarodnih skladov, kot sta Eurimages ali Media.

Spremembe so bile potrebne, sporočajo z Urada vlade za komuniciranje (Ukom), saj so se v več kot 20 letih razmere na področju evropskih koprodukcij bistveno spremenile, na kar so vplivale tudi spremembe financiranja na državni in regionalni ravni. Vlada je za podpis spremenjene konvencije pooblastila slovenskega veleposlanika v Kraljevini Nizozemski Romana Kirna.

Med možnosti sodelovanja v različnih oblikah povezovanja na področju kulture, ki so se Sloveniji odprle potem, ko je bila leta 1992 sprejeta v Svet za kulturno sodelovanje Sveta Evrope, je tudi Evropska konvencija o filmskih koprodukcijah. Ta je bila sprejeta 2. oktobra 1992, veljati pa je začela 1. aprila 1994. Nekdanja ministrica za kulturo Andreja Rihter je konvencijo o filmski koprodukciji podpisala februarja leta 2003.

Države so sprejele številne finančne in davčne spodbude za pritegnitev koprodukcij za snemanja oziroma produkcijo na svojih ozemljih. Zaradi spremenjenih tehnoloških in poslovnih pogojev so evropske koprodukcije postale bolj odprte za koprodukcije s tretjimi državami, so sporočili z Ukoma.

Spremenjena Evropska konvencija o filmski koprodukciji vključuje določbe glede definicij koprodukcij v okviru področja uporabe in pomena izrazov (konvencija se omejuje na kinematografska dela) ter izenačitev z nacionalnimi filmskimi deli. Konvencija določa tudi pogoje za pridobitev koprodukcijskega statusa ob odobritvi pristojnih organov pogodbenic ter nekatere vsebinske omejitve - na primer izključitev del pornografske narave, spodbujanja diskriminacije, sovraštva ali nasilja, žaljenja človeškega dostojanstva.

Prav tako zajema ukrepe za vzpostavitev ravnovesja med državami pogodbenicami, ratifikacije in pridržke ter postopek oddaje vlog, vključno z novim seznamom vsebinskih in finančnih elementov glede opredelitve upravičenih filmskih del, so še zapisali na Ukomu.

Po podatkih Slovenskega filmskega centra (SFC) je ta med leti 2000 in 2014 sofinanciral 33 mednarodnih koprodukcij. V praksi je tako, da mednarodne koproducente lahko pridobijo slovenski filmi, ki imajo že zagotovljen določen delež sredstev s strani matične države. Ti deleži se razlikujejo glede na to, ali gre za manjšinsko ali večinsko koprodukcijo.

M. K.