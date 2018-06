Staroegipčanska piramida iz sodčkov za nafto zrasla sredi Londona

Christov najnovejši projekt in retrospektiva v Londonu

18. junij 2018 ob 16:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Včasih lahko piramide zrastejo tudi iz vode, ne samo iz puščavskega peska ali džungle. Christova Mastaba, ki se na premici svetovne umetnosti uvršča "nekam med digitalno dobo in pointilizem", je živa vez med nami in starodavnimi arhitekti.

Umetnik Christo, ki slovi po svojih megalomanskih umetniških intervencijah v prostor, je tokrat prvič zasedel Veliko Britanijo. V Hyde parku v Londonu je od danes na ogled projekt z naslovom Mastaba. Velikanski pisan objekt, zgrajen je iz 7.506 sodčkov za nafto, je umeščen na umetno jezero sredi parka.

Mastaba, kar pomeni hiša za večnost, je vrsta starodavne egipčanske grobnice v obliki pravokotne strukture z navznoter nagnjenimi stranicami in ravno zgornjo površino. Mastabe so zaznamovale pokop številnih uglednih Egipčanov v egiptovskem zgodnjem dinastičnem obdobju in starem kraljestvu. V času starega kraljestva so kralji namesto mastab začeli graditi piramide, običajni ljudje pa so uporabljali mastabe še več kot tisoč let.

Če vas bo poleti zaneslo v London ...

Christov objekt je visok 20 metrov, širok 30 in 40 metrov dolg. Christo je ta ponedeljek označil za "poseben poletni dan". Njegov projekt Mastaba bo na ogled vse do 23. septembra, saj je nekakšna spremljava velike retrospektivne razstave njegovega dela, ki se bo v galeriji Serpentine odprla jutri.

V Bolgariji rojeni umetnik Christo je že dolgo ameriški državljan. Do smrti žene Jeanne-Claude leta 2009 sta umetnika delovala v tandemu. Med njunimi najbolj znanimi projekti so oblačenje Reichstaga v Berlinu in mostu Pont-Neuf v Parizu ter projekt Vrata v newyorškem Centralnem parku.

V 60. letih preteklega stoletja sta z Jeanne-Claude sprva načrtovala manjšo različico Mastabe med Houstonom in Galvestonom v ZDA, vendar sta projekt opustila zaradi omejitev, ki so jih predpostavljale tamkajšnje uredbe. Zahvaljujoč predlogu tedanjega francoskega zunanjega ministra Louisa De Guiringauda, ki je bil Christov privrženec in del vladne ekipe pod predsednikom Valéryjem Giscardom d'Estaingom v poznih 70. letih, sta se umetnika ozrla v puščavo v okolici Abu Dhabija. Tam bo po Christovih napovedih čez približno dve leti zrasla največja mastaba izmed vseh, ki bo ciljala na rekord najvišje skulpture na svetu.

A. J.