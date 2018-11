Švedska akademija se postavlja na noge: imenovali nove člane

Odbor za Nobelovo nagrado za književnost spet šteje deset članov

19. november 2018 ob 19:57

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Švedska akademija, ki jo je zaradi odmevnega spolnega škandala v zadnjem letu zapustilo več članov, je imenovala pet novih, zunanjih članov odbora za Nobelovo nagrado za literaturo.

Med odločevalce o najpomembnejši literarni nagradi na svetu so stopili pisateljica in prevajalka Gun-Britt Sundstrom, založnik Henrik Petersen in trije literarni kritiki: Mikaela Blomqvist, Rebecka Karde in Kristoffer Leandoer.

Novoizvoljeni člani, ki veljajo za znana imena v literarnem svetu, se bodo pridružili siceršnjemu petčlanskemu odboru za podelitev Nobelove nagrade za literaturo leta 2019 in 2020, ki ga sestavljajo Per Wastberg (predsednik), Horace Engdahl, Kristina Lugn, Anders Olsson in Jesper Svenbro.

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi bilo povabilo zunanjim članom, kar se je zgodilo prvič v zgodovini podeljevanja nagrade, začasna rešitev za dve leti.

Predloge za prejemnike Nobelove nagrade za književnost odbor sprejema do 31. januarja. Ožji izbor imen nominirancev bo sestavljen do poletja, nagrajenec pa je običajno razglašen oktobra.

Da Nobelove nagrade za književnost letos ne bo podelila, je Švedska akademija sporočila maja. Spoprijela se je namreč s škandalom, v središču katerega je francoski fotograf Jean-Claude Arnault, mož zdaj že nekdanje članice akademije, pisateljice Katarine Frostenson. Zaradi posilstva je bil obsojen na dve leti zapora. Po škandalu so sledili spori znotraj akademije, nekaj članov jo je zapustilo, nazadnje profesorica teologije na univerzi v Lundu Jayne Svenungsson pred manj kot dvema tednoma.

Člani akademije so bili do zdaj tradicionalno imenovani dosmrtno in status ohranili tudi, če v njej niso več delovali dejavno. Da bi akademija lahko nadaljevala svoje delo in si pridobila izgubljeno zaupanje, je švedski kralj spremenil statut akademije, ki zdaj omogoča, da člani lahko odstopijo in da jih nekdo zamenja.

A. J.