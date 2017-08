Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tadej Brdnik je na svoji plesni poti med drugim sodeloval s Plesnim Forumom Celje in Plesno izbo Maribor. Član slavne Martha Graham Company je postal leta 1996, kjer je po dvajsetih letih zaključil svojo plesno kariero. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tadej Brdnik ob čipki Eve Petrič vpeljal festival Battery

Plesni festival na prostem proti islamofobiji

15. avgust 2017 ob 11:08

New York - MMC RTV SLO, STA

Letošnji festival na prostem Battery, ki vsako leto Manhattan preplavi s plesnimi koreografijami z vsega sveta, se je letos začel s sporočilom o pomenu medkulturnega razumevanja. Uvodno poglavje 36. dogodka je bilo po zaslugi Tadeja Brdnika in Eve Petrič tudi slovensko obarvano.

Newyorškemu občinstvu dobro poznan plesalec in koreograf Tadej Brdnik – že od leta 1996 je član najstarejše poklicne plesne šole v ZDA Martha Graham Company – je za tokratni plesni festival na prostem pripravil predstavo Tatting. Pri odrski sceni je združil moči z Evo Petrič, ki je za to priložnost ustvarila jadro iz svoje prepoznavne čipke. Brdnikova predstava Tatting, v kateri je plesalec dve leti po sklepu svoje plesne kariere tudi zaplesal, je z glasbeno spremljavo koncertov violinista Phillipa Glassa na festivalu doživela svetovno premiero.

Prizorišče plesnega festivala je park Roberta Wagnerja mlajšega, kjer se bo do 18. avgusta predstavil širok nabor plesnih šol in skupin iz ZDA ter Belgije, Bocvane, Dominikanske republike, Indije, Iraka, Španije in Šri Lanke.

Za strpnost in medkulturno sodelovanje

Eden od poudarkov letošnjega festivala je boj proti islamofobiji, kar so nakazali že z otvoritveno predstavo Huseina Smka in Rijada Mohameda iz Iraka Balada: Pesem dežja, ki so jo selektorji festivala izbrali kot simbol medkulturnega razumevanja. Kip svobode in otok Ellis tokrat nista ostala le naključna kulisa plesnega programa, ampak simbolna klicaja sporočilu otvoritvene predstave.

