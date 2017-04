Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Čeprav je Hernandez slovel po svoji burni preteklosti - med drugim so mu zaradi zlorabe prepovedanih poživil prepovedali igrati že v mladih letih, ko je bil suspendiran med igranjem na kolidžu - je bil med boljšimi igralci lige. Patterson je redno prvi na seznamu pisateljev z najvišjim zaslužkom (samo v lanskem letu je zaslužil 95 milijonov dolarjev). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Tovarna uspešnic" Patterson s knjigo o padlem zvezdniku ameriškega nogometa

Patterson je največji zaslužkar med pisatelji

30. april 2017 ob 14:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Le dober teden dni po tem, ko je zvezdnik ameriškega nogometa Aaron Hernandez v zaporu, kjer je služil dosmrtno kazen zaradi umora, naredil samomor, je literarni zvezdnik James Patterson objavil, da se bo lotil knjige, v kateri bo preučil njegov primer.

V knjigi, ki bo izšla enkrat v naslednjem letu, bo James Patterson popisal vzpon Aarona Hernandeza od skromnih začetkov do 40 milijonov dolarjev vredne kariere, ki jo je nato porušila obsodba na dosmrtni zapor leta 2015, dokončno zapečatil pa nedavni samomor. Hernandez je dočakal samo 27 let. "Neleposlovno delo bo preučilo dramatični vzpon in padec kariere človeka, ki je za seboj pustil obsodbo za umor, majhno hčerko in šokantne skrivnosti," so v prvo napoved izdaje napisali v Pattersonovi založbi Little.



Športnik, ki je svoje čase igral za ekipo New England Patriots, je bil spoznan za krivega umora 27-letnega Odina Lloyda, ki je bil prav tako (polprofesionalen) igralec nogometa. Hernandez se je v zaporu obesil 19. aprila letos, le nekaj dni po tem, ko je bil opran krivde za nek čisto drug primer - dvojni umor leta 2012.

Patterson je bil po lastnih besedah šokiran, ko je izvedel za Hernandezovo smrt. Čeprav je bilo njegovo življenje polno škandalov, pa je težko spodbijati dejstvo, da je fant iz revnega dela mesta do 22. leta postal eden najboljših v svojem športu: "Nekje po poti je izgubil nadzor nad svojim življenjem. Zanima me vprašanje: kaj je šlo narobe? Upam, da bo knjiga osvetlila dogodke, ki so vodili v ta preveč javen in srce parajoč propad."

Na čelu imperija (in na muhi kritikov)

James Patterson je po oceni revije Forbes največji zaslužkar v pisateljskem svetu. V zadnjem desetletju je - po neuradnih ocenah - zaslužil 700 milijonov dolarjev. Z novo knjigo se v žanr "resničnih zločinov" ne bo podal prvič: lani se je kot soavtor podpisal pod knjigo Filthy Rich o milijarderju (in spolnem prestopniku) Jeffreyju Epsteinu. Najbolj pa je Patterson seveda znan po seriji kriminalk s kriminalističnim psihologom Alexom Crossom v glavni vlogi. Pogosto je sicer tarča kritik, ker se pri pisanju naslanja na različne soavtorje in pomočnike: analize sloga so pokazale, da je v številnih "njegovih" knjigah manj njegovega kot od drugih piscev.

A. J.