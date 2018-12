Tragedija povzpetniške sle ali ko neustrašni Macbeth spregovori s sodobnim jezikom

Premiera predstave v režiji Janusza Kice

13. december 2018 ob 08:59

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

"Nikakor nisem želel Shakespeara posodabljati, pač pa sem želel, da govori bolj z današnjim jezikom. Da je vsa tista njegova kompleksnost izražena bolj na način, da je bolj konkretna, bolj materialna, da niso to samo doneče besede ampak da je bolj preprosto," je o svojem novem prevodu Shakespearove drame Macbeth, ki bo drevi premierno uprizorjena na novogoriškem odru, povedal Srečko Fišer.

Macbeth bo zaživel na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica v režiji Janusza Kice, ki glavni vlogi je, ne glede na izkušnje v drugih gledališčih, zaupal mladima igralcema Nejcu Cijanu Garlattiju in Arni Hadžialjević. Gre za že tretji prevod te Shakespearove tragedije v slovenski jezik, Srečko Fišer pa je doslej prevedel že pet njegovih del in precej njegovih sonetov.

Ob oblasti in politiki govora tudi o ljubezni

"Občutil sem, da imajo mladi ljudje neverjetno veliko strasti, imajo svojstvene občutke in želje. Poleg tega sem imel tu v Novi Gorici sijajne mlade igralce," je povedal Kica glede odločitve, da v nosilni vlogi postavi mlada človeka. Dodal je še, da to ni le igra oblasti in politike, ima tudi druge teme, govori tudi o ljubezni. Glavna igralca pa sta poudarila, da je bil študij Macbetha iskanje še možnih poti oziroma iskanje tistega, kar nas dela človeške, kot ju je dopolnil igralec Gorazd Jakomini.

Svet, potisnjen v temačnost in zlo

V tragediji, ki je krstno uprizoritev doživela leta 1606, je svet scela potisnjen v temačnost in zlo. Igra se namreč začne s koncem vojne in konča z novo vojno, vmes se zvrstijo zločini, ki enako kot življenja nasprotnikov zakoncev Macbeth uničujejo tudi njiju sama, saj ju vse bolj razžirajo notranje stiske, strašljivi prividi in nespečne blodnje.

Vojskovodja Macbeth na povratku iz uspešno izbojevane vojne, sreča skrivnostne vešče, ki mu v skopih besedah napovejo osupljivo prihodnost. Takoj zatem ga doleti vest o nagradi, ki mu jo kralj podeljuje v zahvalo za junaštva; ta nagrada že uresničuje prvo prerokbo na njegovi poti do kraljevskega prestola.

Čeprav je Macbeth kot vojak pobil nešteto ljudi, ga ob misli na krvavo zahrbtno dejanje, s katerim bi dosegel prerokovani cilj, obhajata strah in dvom. Njegova žena pa je trdno odločena in zahteva, naj bo Macbeth mož in uresniči svojo (in njeno) željo. Toda uboj kralja je samo prva v nizu okrutnosti, ki odtlej zaznamujejo njuno življenje, so vsebino povzeli v novogoriškem SNG-ju.

V predstavi igrajo še Žiga Udir, Gregor Prah, Žan Perko, Jure Kopušar, Peter Harl, Jože Hrovat, Lovro Zafred, Miha Nemec, Ana Facchini, Patrizia Jurinčič Finžgar, Medea Novak in Dušanka Ristič. Glasbo za predstavo je prispeval Arturo Annecchino, kostume je oblikovala Bjanka Adžić Ursulov, dramaturginja predstave je Martina Mrhar, prvič pa z novogoriškim gledališčem sodeluje scenografinja Karin Fritz, ki je poudarila, da se je tokrat držala načela, da je manj pravzaprav več.

Premierna uprizoritev Macbetha na Velikem odru SNG-ja Nova Gorica bo drevi ob 20. uri.

P. G., foto: SNG Nova Gorica/Peter Uhan