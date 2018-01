Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Naj vas naslov, podkrepljen s klicajem, ne zavede: mati! je zgodba o moškem, o Umetniku, čigar ustvarjalna sla kanibalizira vse, kar ji prekriža pot. Foto: Kolosej Ubogi Mark Wahlberg ima letos še posebej močno igralsko nominacijo - dobil jo je kar za dve vlogi zadnjega leta, v filmih Transformerji in Očka proti fotru 2. Foto: Kolosej Najbrž si nihče ni delal utvar, da je premisa emodžijev izhodišče za silno intelektualen ali kakovosten film. Foto: Kolosej Uboga, večno zasmehovana protagonista trilogije Petdeset odtenkov sive sta spet na udaru zaradi pomanjkanja kemije pred kamero. Foto: Kolosej Lik "pijanega Keitha Richardsa", ki ga je Johnny Depp ustvaril za franšizo Pirati s Karibov je vso svežino izgubil že pred nekaj filmi. Foto: Kolosej Film Obalna straža, ki bi s pravim scenarijem lahko postal fantastična parodija nekega nedolžnejšega obdobja, je doživel klasično studijsko "obdelavo": rodilo se je glasno, predimenzionirano poletno strašilo. Foto: IMDb Dodaj v

Transformerji, obalna straža in Jennifer Lawrence: najbolj kilavo v filmski letini

Nominiranci za zlate maline

23. januar 2018 ob 13:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

Dan pred razglasitvijo imen, ki se letos potegujejo za oskarje, so v Hollywoodu razglasili - roko na srce - zanimivejšo skupinico nominirancev. Za zlate maline se potegujejo najslabši filmi, najbolj neizvirni scenariji, najbolj katastrofalni igralski prispevki in režijski poskusi zadnjega leta.

Bombastični akcijski spektakel Transformerji: Zadnji vitez je - popolnoma pričakovano - na čelu nominacij, med katerimi najdemo tudi oskarjevce Jennifer Lawrence, Toma Cruisa, Mela Gibsona in Russlla Crowa.

Zafrkantska podelitev zlatih malin obstaja že od leta 1980, je pa protiutež samozaverovanosti in glamurju podelitve oskarjev. Če se nagrajenci podelitve malin na predvečer oskarjev mogoče udeležijo (in včasih se je), dobijo s ceneno pozlato posprejan kipec.

Zadnji vitez je seveda najnovejši del franšize o otroških igračah, ki se iz robotov spreminjajo v tovornjake in nazaj. Transformerji so si tokrat zaslužili neverjetnih devet nominacij, tudi za člane svoje zvezdniške igralske zasedbe, v kateri sta bila tudi Anthony Hopkins in Mark Wahlberg. No, oba lahko jočeta celo pot do banke, kot temu rečejo Američani: kljub slabim recenzijam je film lani v skupnem seštevku zaslužil okrog 605 milijonov dolarjev.

Ustanovitelj malin John Wilson je Petdeset odtenkov teme, drugi del erotične trilogije Petdeset odtenkov sive, opisal kot "nekaj, kar te prej zaziba v spanec kot vzburi", v precej izvirni kategoriji "najslabšega para pred kamero" pa sta nominirana "katera koli dva lika, spolni igrački ali položaja".

Johnny Deppy, večni priljubljenec komisije, ki podeljuje maline, je bil tokrat na muhi zaradi "svoje zlizane točke pijanca" v najnovejšem, petem delu neskončne franšize Pirati s Karibov. Tom Cruise in Russell Crowe sta med nominiranci za najslabše igralce po zaslugi Mumije, Mel Gibson pa se jima je pridružil zaradi komedije Očka proti fotru 2.

Jennifer Lawrence in Darren Aronofsky sta se več kot zasluženo v tej družbi znašla po zaslugi pretenciozne, kontroverzne grozljivke mati!. Film, ki je večino gledalcev razdelil na goreče zagovornike in zgrožene kritike, je v svetovnem merilu zaslužil manj kot 45 milijonov dolarjev.

Za nominirance in nato dobitnike zlatih malin glasuje približno tisoč članov "akademije" iz 24 držav; prijavite se lahko po spletu in plačate 40-evrsko članarino. Dobitniki zlatih malin bodo znani 3. marca.

Nominiranci so:

Najslabši film

Obalna straža (Baywatch)

Film o emodžijih (The Emoji Movie)

Petdeset odtenkov teme (Fifty Shades Darker)

Mumija (The Mummy)

Transformerji: Zadnji vitez (Transformers: The Last Knight)

Najslabša igralka

Katherine Heigl (Unforgettable)

Dakota Johnson (Petdeset odtenkov teme)

Jennifer Lawrence (mati!)

Tyler Perry (Boo! 2: A Madea Halloween)

Emma Watson (Krog)

Najslabši igralec

Tom Cruise (Mumija)

Johnny Depp (Pirati s Karibov: Salazarjevo maščevanje)

Jamie Dornan (Petdeset odtenkov teme)

Zac Efron (Obalna straža)

Mark Wahlberg (Očka proti fotru 2 in Transformerji)

Najslabši igralec v stranski vlogi

Javier Bardem (mati! in Pirati s Karibov: Salazarjevo maščevanje)

Russell Crowe (Mumija)

Josh Duhamel (Transformerji: Zadnji vitez)

Mel Gibson (Očka proti fotru 2)

Anthony Hopkins (Collide in Transformerji: Zadnji vitez)

Najslabša igralka v stranski vlogi

Kim Basinger (Petdeset odtenkov teme)

Sofia Boutella (Mumija)

Laura Haddock (Transformerji: Zadnji vitez)

Goldie Hawn (Blondinki v džungli)

Susan Sarandon (A Bad Moms Christmas)

Najslabši par

Kombinacija katerih koli dveh igralcev, spolnih igračk ali spolnih položajev (Petdeset odtenkov teme)

Kombinacija katerih koli dveh ljudi, robotov ali eksplozij (Transformerji: Zadnji vitez)

Katera koli dva nadležna emodžija (Film o emojijih)

Johnny Depp in njegova zlizana točka pijanca (Pirati s Karibov: Salazarjevo maščevanje)

Tyler Perry in ponošena stara obleka ali dotrajana lasulja (Boo! 2: A Madea Halloween)

Najslabša priredba, kopija ali nadaljevanje

Obalna straža

Boo! 2: A Madea Halloween

Petdeset odtenkov teme

Mumija

Transformerji: Zadnji vitez

Najslabši režiser

Darren Aronofsky (mati!)

Michael Bay (Transformerji: Zadnji vitez)

James Foley (Petdeset odtenkov teme)

Alex Kurtzman (Mumija)

Anthony (Tony) Leonidis (Film o emodžijih)

Najslabši scenarij

Obalna straža

Film o emodžijih

Petdeset odtenkov teme

Mumija

Transformerji: Zadnji vitez

A. J.