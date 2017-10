Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Francoski impresionistični slikar Pierre-August Renoir je to olje na platnu ustvaril leta 1881 in ga poimenoval Sestri (fr. Les Deux Sœurs), temu naslovu pa je prvotni lastnik Paul Durand-Ruel pritaknil še Na terasi (fr. Sur la terrasse). Foto: Wikimedia Commons Impresionistično platno je že vse od leta 1933 na ogled v muzeju Chicago Institute of Art. Foto: Wikimedia Commons Dela Pierre-Augusta Renoirja zaznamujejo živahna svetloba in žive barve, za motive svojih slik si je pogosto izbral ljudi. Eden izmed najpogostejših motivov, ki jih srečamo v njegovem slikarstvu, je ženski akt. Slikal je tudi živahne prizore z vrsto figurami. S slikovitimi potezami je tako kot tudi drugi impresionisti ustvaril učinek, kjer se konture figur rahlo zabrisujejo, prepletajo druga z drugo in se zlivajo s samim okoljem, v katerem so. Njegova prva dela kažejo vpliv starejših francoskih umetnikov, kot sta Eugène Delacroix in Camille Corot. Občudoval je tudi realizem Gustava Courbeta in Édouarda Maneta, njun vpliv pa se v Renoirjevem delu vidi predvsem v uporabi črne barve na zgodnjih delih. Foto: Wikipedia. Sorodne novice Roparji dan pred dražbo izmaknili Renoirja Ponarejevalci slik - med njimi tudi Slovenec - pred sodnikom Kupljeni Renoir z bolšjega trga se mora vrniti muzeju Dodaj v

Trump trdi, da je Renoir iz njegove zbirke izvirnik, muzej to zanika

Impresionistično platno iz leta 1881

20. oktober 2017 ob 18:48

Chicago - MMC RTV SLO

Muzej iz Chicaga se je odzval na trditve predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ima v svoji zbirki tudi platno Pierre-Augusta Renoirja, saj ta v resnici visi na steni tega chicaškega muzeja.

Muzej Chicago Institute of Art se je oglasil pravzaprav zaradi izjave Trumpovega biografa Tima O'Briena, ki je v nedavnem intervjuju izjavil, da mu je - takrat še prihodnji - predsednik ZDA nekoč dejal, da je impresionistična slika Sestri (Na terasi), ki jo ima v lasti, izvirnik.

Na steni muzeja že od leta 1933

Vendar je muzejska predstavnica za stike z javnostjo Amanda Hicks sporočila, da je to platno Pierre-Augusta Renoirja že osem desetletij na ogled v njihovih prostorih. "Zadovoljni smo, da je naša različica prava." Chicago Institute of Art je sliko dobil v dar leta 1933, je še pojasnila Hicksova za Chicago Tribune. Dodala je, da je donatorica sliko kupila za 100 tisoč dolarjev od prodajalca umetnin, ta pa jo je leta 1881 kupil neposredno od Renoirja.

"Donald, to ni izvirnik."

Kot omenjeno, je O'Brien med nedavnim intervjujem za Vanity Fairov podkast Hive dejal, da je Trump večkrat zatrdil, da je njegova različica slike pristna. O'Brian je dejal še, da je Trumpa o sliki povprašal tudi na njegovem zasebnem letalu, ko jo je zagledal tam med enim izmed intervjujev leta 2005, ki jih je imel z njim za biografsko knjigo TrumpNation: The Art of Being Donald. "Veš, to je izvirni Renoir," naj bi po njegovih besedah dejal Trump, kar naj bi mu naslednji dan znova zatrdil.

"Donald, to ni izvirnik," naj bi biograf odvrnil Trumpu. "Odraščal sem v Chicagu, ta Renoir se imenuje Dve sestri na terasi in visi na steni Chicago Institute of Arta. Ta ni izvirnik." Impresionistična umetnina je pozneje očitno pripotovala v Trumpovo stolpnico v New Yorku, še pove O'Brian, saj jo je mogoče videti v ozadju med intervjujem, ki ga je Trump malo po izvolitvi dal za CBS-ovo oddajo 60 minutes. Trumpov biograf je v intervjuju za podkast Hive dejal še, da je prepričan, da predsednik še zmeraj pripoveduje ljudem, ga gre za izvirnik.

Sestri, ki pravzaprav to nista bili

Pierre-August Renoir je to olje na platnu ustvaril leta 1881 in ga poimenoval Sestri (fr. Les Deux Sœurs), temu naslovu pa je prvotni lastnik Paul Durand-Ruel - torej prej omenjeni prodajalec umetnin, ki je platno kupil neposredno od slikarja - pritaknil še Na terasi (fr. Sur la terrasse).

Na sliki sta upodobljeni dekleti s košaro, polno volnenih klopk. Starejše dekle je bila takrat 18-letna igralka Jeanne Darlot, ime mlajše pa ni znano – ve se le, da v nasprotju z naslovom slike dekleti naj ne bi bili v sorodu. Slikarju sta pozirali na terasi restavracije Maison Fournaise, ki stoji na otočku na reki Seni v predmestju zahodno od Pariza.

Slikarju je bila ta lokacija ljuba in tako je tam nastalo še več njegovih slik, med njimi so poleg več portretov in krajin še Déjeuner chez Fournaise, Déjeuner au Restaurant Fournaise, Le Déjeuner au bord de la rivière, Déjeuner des Rameurs ali Le déjeuner des canotiers. Durand-Ruel je za sliko v velikosti 100,5 cm × 81 cm odštel 1.500 frankov, leta 1925 pa jo je kupila Annie S Coburn. Po njeni smrti je slika torej leta 1933 prešla v last chicaškega muzeja, kjer visi še danes.

Francoski slikar in veliki mojster impresionizma Pierre-Auguste Renoir se je rodil leta 1841 v Limogesu. Njegova dela zaznamujejo živahna svetloba in žive barve, za motive svojih slik si je pogosto izbral ljudi. Umrl je leta 1919 v kraju Cagnes-sur-Mer na Azurni obali.

P. G.