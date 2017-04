Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Razlogi za razburjenje ali slabe kritike so bili v različnih državah različni: na Poljskem in v Sarajevu je buren odziv sprožilo domnevno blatenje simbolov katoliške vere, Nemce je motilo po njihovem mnenju predvsem nekoliko preveč direktno apeliranje na krivdo vseh Evropejcev za trpljenje beguncev. To so imeli za plehko in vsebinsko prozorno politično gledališče. Foto: Wiener Festwochen/Alexi Pelekanos "Dovoljeno nam je govoriti o Balkanu, nedavnih vojnah na ozemlju nekdanje Jugoslavije, potrdimo lahko prevladujoče stereotipe o njih, toda takoj ko spregovorimo o aktualni islamofobiji, ki se v nekaterih državah EU-ja počasi, a z gotovostjo institucionalizira, nas prikažejo kot primitivce, predstavo proglasijo za idiotsko," pravi režiser Oliver Frljić Foto: Iztok Dimc/SMG V predstavi Naše nasilje in vaše nasilje nastopajo Barbara Babačić, Daša Doberšek, Uroš Kaurin, Dean Krivačić, Jerko Marčić, Nika Mišković, Draga Potočnjak, Matej Recer in Blaž Šef. Foto: Wiener Festwochen/Alexi Pelekanos Izhodišče Oliverja Frljića je, da nasilje poraja nasilje, da so posledice dolgega in trajnega ropanja, zatiranja in izčrpavanja Juga in Vzhoda tudi njuni "povračilni ukrepi", kar zahodnjakov ne bi smelo presenečati. Foto: Wiener Festwochen/Alexi Pelekanos Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi na Hrvaškem ogorčen protest proti kontroverzni Frljićevi predstavi

Demonstracije v Splitu

24. april 2017 ob 20:44

Split - MMC RTV SLO/STA

Več sto protestnikov je pred poslopjem hrvaškega narodnega gledališča v Splitu nasprotovalo nocojšnji uprizoritvi predstave Naše nasilje in vaše nasilje. Kontroverzna postavitev, ki je doslej vznemirila že nemške, slovenske in poljske kritike, tudi na Marulićevih dnevih ni ostala neopažena.

Prireditev Marulićevi dnevi podpira hrvaško ministrstvo za kulturo, ki se je medtem že distanciralo od Frljićeve predstave.

Splitske proteste so organizirale lokalne skrajne desničarske stranke ter veteranske in katoliške organizacije. Po ocenah hrvaških medijev se je zbralo približno 300 protestnikov, shod so spremljale tudi okrepljene policijske enote.

Protest ob ritmih Thompsona

Na shodu je bilo videti tudi nune, protestniki pa so nosili različne napise, kot sta "Ta predstava me žali" in "Frljić go to Hell", je bilo videti na fotografijah s protestov. Poslušali so pesmi proustaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona.

Pregled in razmislek o odzivih na Frljićevo predstavo: Naše nasilje in vaše nasilje – predstava, ki je razburkala Evropo



"Izdajalca" pošiljajo k eksorcistu

Govorniki so med drugim ocenili, da je Frljićeva predstava "nacionalna sramota", da "žali kristjane in muslimane", da "ne gre za umetnost", ter da "HNK ni zasebno gledališče, v katerem lahko igrajo karkoli". Med drugim so ocenili, da gre "za posebno vojno proti Hrvaški" ter da je "Frljić nacionalni izdajalec", ki "potrebuje eksorcista".

Novinarji med protestniki niso naleteli na nikogar, ki bi že videl Naše nasilje in vaše nasilje, so pa bili protestniki seznanjeni s provokativnimi deli predstave. Čeprav so poudarjali, da predstava žali "njihova verska in nacionalna čustva", so bili posebej glasni tisti, ki so žalili Frljića zaradi tega, ker je bil rojen v Travniku v BiH.

Bi moralo ministrstvo diktirati vsebino festivala?

Nekateri so kritizirali tudi ministrstvo za kulturo, ki finančno podpira manifestacijo Marulićevi dnevi. Z ministrstva so se v sobotnem sporočilu distancirali od programa manifestacije, češ da je "potrebno pri ustvarjanju in izvajanju umetniških del misliti na verska in nacionalna čustva kot tudi temeljne človekove pravice vsakega posameznika in družbene skupine".

Selektor programa Marulićevih dneh Igor Ružić je ocenil, da ministrstvo spodbuja cenzuro, namesto, da bi zavarovalo umetniško svobodo. Frljić je hrvaško ministrico za kulturo Nino Obuljen Krožinek povabil, naj si ogleda današnjo predstavo ter naj potem presodi, ali je res do koga žaljiva.



Prišlo je celo do ovadbe

Veteranska združenja iz Splita so Frljića danes tudi kazensko ovadila Frljića, Ružića, asistentko predstave Barbaro Babačić in intendanta splitskega HNK Gorana Golovka "zaradi vulgarnega žaljenja nacionalnih in verskih čustev večine hrvaških državljanov".

Predstavo lahko maja ujamete v Ljubljani

Frljićeva predstava Naše nasilje in vaše nasilje bo na ogled v Slovenskem mladinskem gledališču (SMG), ki je koproducent, ponovno 4., 5. in 6. maja. Iz SMG so danes poslali javno pismo hrvaškem ministrstvu za kulturo, v katerem so stopili v bran Frljićevi predstavi.

Kot so poudarili, "vodilni motiv predstave ni ne Hrvaška niti krščanstvo, temveč odnosi Zahoda in Evrope z državami globalnega juga, odnosi, ki temeljijo na nasilju, spopadih in pohlepu".

"Sama gledališka uprizoritev je večplastno umetniško delo, eden močnejših glasov proti nasilju in hinavščini tistih, ki se dvigajo v obrambo domnevnega dostojanstva naroda in vere, obenem pa brezkompromisna vivisekcija evropskih elit", so zapisali.

Frljićeva predstava ima, poleg Ljubljane, že zasedene termine v Hamburgu, Milanu in Rimu.

A. J.