Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Udo Kier (1944). Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Udo Kier

(1944)

21. februar 2018 ob 21:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ker sem Nemec, mi je v filmih vedno ime Hans.

Nemški igralec Udo Kier ima za seboj vse od nizkoproračunskih grozljivk, trasha in erotike do slavljenih artfilmov in hollywoodskih uspešnic. Kier v filmu Ne skrbite, peš ne bo prišel daleč (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot) igra režiserja Gusa Van Santa, ki je premiero doživel na pravkar trajajočem festivalu Berlinale. Več o filmu lahko preberete v MMC-jevi reportaži iz Berlina.

P. G.