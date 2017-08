Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lewis se je ukvarjal s človekoljubnimi dejavnostmi, za kar mu je Ameriška filmska akademija leta 2009 podelila častnega oskarja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl je legendarni komik Jerry Lewis

Komik je umrl naravne smrti

20. avgust 2017 ob 20:15

Washington - MMC RTV SLO

Jerry Lewis, situacijski komik, ki je pustil svoj pečat v popularni kulturi tako s svojim občutkom za komedijo kot z videzom - izstopal je predvsem s poudarjeno obrazno mimiko, je umrl v 91. letu starosti.

"Legendarni zabavljač Jerry Lewis je spokojno umrl naravne smrti v 91. letu starosti - doma, obkrožen z družino," je tvitnil novinar časnika Las Vegas Review Journal. Novico pa je potrdil komikov agent. Lewis je v svetu komedije veljal za genija, postal je poosebljena institucija komedije.

Rodil se je 16. marca 1926 v Newarku v ameriški zvezni državi New Jersey. Leta 1944 je bil še biljeter v newyorških kinodvoranah, nato je začel kariero kot napovedovalec in komik. V 50. letih prejšnjega stoletja s pevcem in igralcem Deanom Martinom posnel več uspešnih komedij. Velik uspeh je kot igralec, scenarist in režiser dosegel s komedijo Čarobni napoj dr. Jerryja leta 1963.

Pomembnejše vloge je odigral še v filmih Moja prijateljica Irma (1949), Artisti in modeli (1955), Pepelka (1960), Kje je pot na fronto? (1970), Kralj komedije (1982) in Funny Bones (1994). Leta 1982 je napisal avtobiografijo z naslovom Jerry Lewis osebno.

