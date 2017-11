Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dmitrij Hvorostovski je bil stalni gost mednarodnih festivalov, v svojem repertoarju pa je imel vrsto naslovnih in vodilnih vlog, Foto: EPA Rusija ga je septembra letos odlikovala z enim najvišjih civilnih odlikovanj za velik prispevek k ruski umetnosti in kulturi. Foto: EPA Dodaj v

Umrl je ruski baritonist Dmitrij Hvorostovski

Slovo enega največjih opernih pevcev

22. november 2017 ob 16:41

London - MMC RTV SLO, STA

V starosti 55 let je bitko s hudo boleznijo danes v Londonu izgubil ruski baritonist Dmitrij Hvorostovski. Opernega pevca je odmevna kariera popeljala po številnih svetovnih opernih hišah, od odra pa se je zaradi zdravstvenih razlogov poslovil konec lanskega leta.

Hvorostovski se je rodil leta 1962 v sibirskem mestu Krasnojarsk. Pozneje je bil solist v tamkajšnji operno-baletni hiši. Širšo prepoznavnost mu je leta 1989 prinesla zmaga na mednarodnem pevskem tekmovanju v Cardiffu pod pokroviteljstvom britanskega BBC-ja. Sledila so povabila vodilnih oper po svetu, med drugim Berlinske državne opere, milanske Scale, Covent Gardna, Bavarske državne opere, Dunajske državne opere in Metropolitanske opere v New Yorku.

Pevcu s prepoznavnimi belimi lasmi so pred dvema letoma odkrili tumor na možganih. Za boleznijo se je zdravil v Londonu, kjer je živel z družino. Kot je pozneje pojasnil, je imel zaradi tumorja težave z ravnotežjem, zato je po diagnozi tudi odpovedal večino koncertov.

Redno je gostoval na mednarodnih festivalih, v svojem repertoarju pa je imel vrsto naslovnih in vodilnih vlog, med drugim v operah Jevgenij Onjegin, Jolanta in Pikova dama Čajkovskega, Verdijevih operah Rigoletto, Traviata, Simon Boccanegra in Otello, Mozartovih operah Don Juan in Figarova svatba, v Rossinijevem Seviljskem brivcu, Faustu Charlesa Gounoda, Leoncavallovih Glumačih in drugih.

Na odru z vodilnimi svetovnimi dirigenti

Baritonist, ki so ga v Rusiji septembra odlikovali z enim najvišjih civilnih odlikovanj za velik prispevek k ruski umetnosti in kulturi, je poustvarjal ruske ljudske pesmi in romance ter baročne arije zahodnoevropskih skladateljev 16. in 17. stoletja. Nastopal je z vodilnimi ruskimi in tujimi dirigenti, kot so Jurij Temirkanov, Valerij Gergijev, Vladimir Fedosejev, James Levine, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Bernard Haitink in Claudio Abbado.

Maja leta 2004 je kot prvi ruski operni pevec nastopil z orkestrom in zborom na moskovskem Rdečem trgu. Koncertni večer je prenašalo 30 držav. Leta 2006 je gostoval tudi na Festivalu Ljubljana.

M. K.