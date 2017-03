Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Smrt Trayvona Martina je v ZDA sprožila javno debato o še vedno živem rasizmu v ameriški družbi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Usoda Trayvona Martina se seli na film

Dva projekta bo pomagal realizirati Jay-Z

25. marec 2017 ob 16:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

Raperski mogul Jay-Z bo v sodelovanju s podjetjem Weinstein Company pomagal razviti dokuentarec in igrani film, ki bosta tematizirala življenje in smrt Trayvona Martina, neoboroženega temnopoltega najstnika, ki ga je leta 2012 med "patruljo" ustrelil George Zimmerman, pripadnik sosedske straže.

Martinova smrt - in oprostilna sodba za Zimmermana leto dni kasneje - sta bila katalizator za val protestov in zborovanj po ZDA; dogodek je sprožil tudi javno debato o problematiki rasnega profiliranja.

Dva ločena projekta - produkcijsko podjetje Weinstein je njun obstoj za revijo Variety že potrdilo - bosta nastala po predlogi dveh knjig, za kateri so avtorske pravice že odkupljene. Prva je Suspicion Nation: The Inside Story of the Trayvon Martin Injustice and Why We Continue to Repeat It (Narod suma: Resnična zgodba o krivici, storjeni Trayvonu Martinu in o tem, zakaj jo ponavljamo), prvoosebna pripoved novinarke Lise Bloom, ki je za NBC poročala o sojenju Zimmermanu, druga pa biografsko delo Rest in Power: The Enduring Life of Trayvon Martin (Počivaj v moči: večno življenje Trayvona Martina), ki sta ga napisala Tryvonova starša.

V predprodukciji je dokumentarna serija v šestih delih, ločeno pa tudi igrani celovečerni film. Sicer pa to ne bo prvič, da bo zloglasni uboj stopil v popularno kulturo: režiser Nonny de la Peña je klic policiji in transkript sojenja uporabil v svojem virtualnem filmu o incidentu, One Dark Night.

Jay-Z svoj vpliv v zabavni industriji očitno namensko uporablja za pomoč projektom, ki tematizirajo raso in ameriški sodni sistem; prejšnji mesec je bila premierno predvajana njegova dokumentarna miniserija Time: the Kalief Browder story. Podjetje Weinstein je produciralo igrani celovečerec Fruitvale Station, ki tematizira zadnje ure Oscarja Granta, neoboroženega temnopoltega najstnika, ki ga je policist leta 2009 na silvestrovo ustrelil v Oaklandu.

A. J.