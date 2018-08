Uvajajo krajšo podelitev oskarjev, z novo nagrado za popularni film

Skoraj štiriurno podelitev oskarjev si je letos po svetu ogledalo "samo" 26,5 milijona ljudi, rekordno nizko število gledalcev, zato bo vodstvo akademije poskusilo z nekaj novimi prijemi.

Upadanje gledanosti organizatorji sicer zaznavajo že nekaj let.

Krajši neposredni prenos

Upravni odbor Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti je odločil, da bi uvedli sledeče spremembe – iz neposrednega prenosa bi deloma umaknili podelitev nekaterih nagrad, da bi bila prireditev za gledalce izza zaslonov bolj gledljiva, in uvedli bi novo kategorijo za izjemne dosežke v popularnem filmu.

V neposrednem prenosu so doslej prikazali razglasitev zmagovalca in prevzem nagrade oskar v 24 kategorijah, po novem pa želijo nekatere za gledalce "manj privlačne" nagrade podeliti med reklamami, nato pa med šovom prikazati zgolj izseke teh trenutkov.

Podelitev mesec prej

Za zdaj še ni znano, katere nagrade bodo predstavili na ta način. Da bi zvišali gledanost, načrtujejo tudi skrajšanje podelitve na tri ure, s konca februarja oziroma začetka marca pa si želijo prireditev v prihodnje prestaviti na začetek februarja.

"Nagrada popkorn "

Akademija je napovedala tudi uvedbo nove nagrade za popularni film. To naj bi bil njihov odgovor na kritike, da v zadnjem desetletju oskarje podeljujejo umetniškim filmom, ki ne dosegajo visoke gledanosti. Kritiki so to že označili za "nagrado popkorn", kar bi verjetno pomenilo, da bi bili v igri zanjo filmi, ki so v kinodvorane pritegnili največ gledalcev.

Iz sporočila akademije je mogoče razbrati, da naj bi spremembe začele veljati že na prihodnji podelitvi filmskih oskarjev, ki bo 24. februarja 2019, leta 2020 pa naj bi oskarjevce razglašali 9. februarja.

