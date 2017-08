Vabljeni k ogledu nocojšnjega intervjuja Biti z Johnom Malkovichem

Avtorica oddaje je Špela Kožar

31. avgust 2017 ob 13:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

S slavnim hollywoodskim igralcem in režiserjem Johnom Malkovichem bo v intervjuju Biti z Johnom Malkovichem klepetala novinarka Špela Kožar. Vabljeni k ogledu nocoj ob 22.50 na TV Slovenija 1.

Leta 1953 rojeni John Malkovich je eden najbolj prepoznavnih filmskih obrazov, pa vendar mu je gledališče kot ustvarjalcu ljubše, bliže; na letošnjem Festivalu Ljubljana je gostoval skupaj z italijanskim komornim orkestrom in pianistko – ob Koncertu za klavir in godala ruskega skladatelja Šnitkeja je interpretiral poglavje iz romana Grobovi in junaki Ernesta Sabata. V intervjuju tudi o njegovi novi strasti, biti modni oblikovalec. Je sogovornik, ki skrbno pretehta vsako besedo, preden jo izreče, izjemno luciden, pa tudi iskriv, ki te omreži že s svojim glasom, čeprav ga sam sploh ne mara.

Idealni igralec za ekscentrične like

Malkovich je nastopil v več kot 70 filmih in je znan po ekscentričnih vlogah, na primer v filmih Nevarna razmerja (1988), Na ognjeni črti (1993), Mary Reilly (1996), Letalo prekletih (1997), Preberi in zažgi (2008) ter Biti John Malkovich (1999). Dvakrat je bil nominiran za oskarja, obakrat za najboljšo moško stransko vlogo v filmih Places in Heart ter Na ognjeni črti.

G. K.