Vabljeni na klepet s "slavčicami" zbora Carmen manet - danes ob 11.00!

Še čisto sveže zmagovalke tekmovanja Evrovizijski zbor

28. julij 2017 ob 08:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najbrž vam ni ušlo, da je na prvem tekmovanju Evrovizijski zbor v Rigi zmagala prav slovenska odprava. Zdaj lahko dekleta iz zbora Carmen manet, ki so "pokazale veličastno moč zborovskega petja", o njihovem poslanstvu kaj vprašate tudi sami.

Danes ob 11.00 bosta v MMC-jevi klepetalnici Eva Krampl in Vita Peharc predstavljali kranjski zbor Carmen manet, ki je pretekli konec tedna pometel s konkurenco na zborovski Evroviziji. Ali to pomeni, da bomo naslednje leto tekmovanje gostili Slovenci? Kateri zbor je bil najtrša konkurenca in ali so računale na zmago? Vse to – in kar koli drugega vas pač zanima –boste gostji klepetalnice lahko vprašali sami.

V svet ponesle rezijansko narečje

Pevke zbora so v Rigi nastopile z glasbo mladih slovenskih skladateljev Sama Vovka in Katarine Pustinek Rakar. Skladatelja sta skladbi, ki sta prepleteni z ljudskim izročilom v Sloveniji in v zamejski Reziji, napisala prav za to priložnost.

Zbor se je torej predstavil z dvema kontrastnima skladbama, eno živahnejšo in eno resnejšo, zborovodja Primož Kerštajn in skladatelj Volk pa sta se odločila tudi za več nezvočnih elementov, kot so tradicionalno grleno petje, topot z nogami in ploskanje. Ti elementi so se s koreografijo izkazali za zelo učinkovite, je povedal zborovodja, ki ga je presenetilo, da jim je uspelo prepričati mednarodno žirijo. "Izžarevali smo posebno energijo, neka čarobnost se je zgodila na odru," je pojasnil.

A. J.