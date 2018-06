Velika nagrada zagrebških dnevov satire predstavi Barufe, "zgodbi o Evropski uniji in Mediteranu"

Za vlogo Đovanina v Barufah nagrajen Kristijan Guček

21. junij 2018 ob 19:55

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Veliko festivalsko nagrado za najboljšo uprizoritev na 42. dnevih satire Fadila Hadžića v Zagrebu je dobila koprodukcijska predstava primorskih gledališč iz Kopra, Pulja, Trsta in Nove Gorice Barufe v režiji Vita Tauferja.

Za vlogo Đovanina v Barufah je bil nagrajen tudi Kristijan Guček, igralec SNG Nova Gorica.

12 predstav iz BiH-a, Hrvaške, Slovenije in Srbije

Letošnji 42. dnevi satire, nastali v spomin na znanega komediografa, režiserja in scenarista Fadila Hadžića, so se z današnjo podelitvijo nagrad tudi sklenili. Od 5. junija se je v zagrebških gledališčih zvrstilo dvanajst predstav iz BiH-a, Hrvaške, Slovenije in Srbije.

Žirija je odločila, da je bila "najboljša predstava v celoti" Barufe, ki je nastala v koprodukciji Gledališča Koper, Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta, Mestnega gledališča iz Pulja ter SNG Nova Gorica. Besedilo je na podlagi komedije Carla Goldonija Ribiške zdrahe priredil nedavno preminuli hrvaški novinar in pisatelj Predrag Lucić.

Polnokrvni prevod v veliki koprodukciji štirih gledališč

Žirija je v utemeljitvi zapisala, da je "polnokrvni prevod v veliki koprodukciji štirih gledališč postal zgodba o Evropski uniji, zgodba o Mediteranu, katerega temperament, glasnost, jezikavost in ganljivost ne more zajeziti niti bodeča žica".

Ob odločitvi za veliko nagrado Večernjega lista so zapisali, da gledalce v predstavi Barufe "prevzamejo jezikovne bravure in obilje barvitih psovk, ki prepletajo hrvaščino, istrska narečja, slovenščino in italijanščino".

Že tretja nagrada v mesecu dni za Barufe

"V predstavi se opravlja, blati, ljubi, prepira, pretepa, vse to na n-to potenco moči, ki jo je zmožno ustvariti le morje. Igralci pa od samega začetka dobesedno dajo več od maksimuma, njihovi udarci so pravi, padci očitno boleči, čustva kipeča ...", je še zapisala žirija, ki jo je vodil hrvaški gledališki prvak Goran Grgić.

Predstava Barufe je tako v mesecu dni prejela že tretjo nagrado po majski primorski gledališki nagradi tantadruj in junijski nagradi Primorskega dnevnika.

Gučku enakopravna nagrada

Festivalsko žirijo v Zagrebu je prepričal tudi igralec Guček z vlogo Đovanina v Barufah – postal je eden od petih igralcev, ki so jim podelili tako imenovano "enakopravno nagrado".

O njegovi igri so zapisali: "Ves čas je mrtvo pijan in zlomljenega srca ... S sekiro v roki teka po sceni, se pretepa z ljubezenskim tekmecem, prepira z žensko, ki jo ljubi, njeno družino ... Zahtevno je hoditi po takem robu, saj lahko igralec mimogrede zdrsne v nepotrebno karikiranje. Kristijanu Gučku to uspe. Vlogi se daje z vso svojo močjo, do svoje zadnje igralske celice ..."

Glavno nagrado med igralci je dobil Enes Vejzović za vlogo v predstavi Joela Pommerata Ponovno ujedinjenje dviju Koreja (Ponovno združenje obeh Korej) v režiji Paola Magellija in izvedbi mestnega dramskega gledališča Gavella iz Zagreba. Za najboljšo igralko je bila izbrana Jadranka Đokić za vlogo v predstavi gostiteljev prireditve, zagrebškega satiričnega gledališča Kerempuh Govori glasnije! (Govori glasneje!) v režiji Boba Jelčića.

Najboljši režiser zagrebškega festivala komedije je Magelli, Oliverju Frljiću pa so podelili posebno priznanje za priredbo besedila Luigija Pirandella Šest oseb išče avtorja, ki ga je uprizorilo gledališče Kerempuh.

N. Š.