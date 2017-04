Z MMC-jem na predstavo Naše nasilje in vaše nasilje Oliverja Frljića

26. april 2017 ob 08:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

V predstavi Naše nasilje in vaše nasilje se Oliver Frljić ozre na Evropo, ki jo je presenetila begunska kriza. Gre za Evropo, ki brez pomislekov pozablja na svojo kolonialno preteklost, medtem ko zapira meje množicam ljudi, ki bežijo prav pred posledicami evropske in ameriške politike.

Predstava Naše nasilje in vaše nasilje je nastala po naročilu in v produkciji HAU Hebbel am Ufer iz Berlina ter koprodukciji z Wiener Festwochen (Dunaj), SMG-ja, Kunstfest Weimar (Weimar), Zürcher Theater Spektakel (Zürich) in Hrvatskega narodnega kazališta Ivana pl. Zajca (Reka).

Prvo premiero je doživela konec lanskega maja na Dunaju, nato sta sledili premieri v Weimarju in v Berlinu, slovenska premiera pa se je zgodila lanskega oktobra. Uprizoritve so dvignile precej prahu, predvsem na Poljskem, kjer je bila po uprizoritvi na Festivalu novih dramaturgij v mestu Bydgoszcz deležna prijave policiji. Frljićeva uprizoritev je pred tem vznemirjala tudi že v Nemčiji ter Bosni in Hercegovini. Nemce je zmotilo po njihovem mnenju preveč neposredno apeliranje na krivdo vseh prebivalcev Evrope za trpljenje beguncev, kar so označili za plehko in vsebinsko prozorno politično gledališče. V Sarajevu pa je bilo domnevno blatenje simbolov katoliške vere tisto, ki je sprožilo buren odziv.

Nedavno so se ob njeni uprizoritvi na Hrvaškem tednu drame Marulićevih dnevih pred poslopjem Hrvaškega narodnega gledališča (HNK-ja) v Splitu zbrali protestniki. "Zaradi vulgarnega žaljenja nacionalnih in verskih čustev večine hrvaških državljanov" so splitska veteranska združenja včeraj kazensko ovadila 41-letnega režiserja.

