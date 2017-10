Za obuditev nekdanjega shajališča Kočevcev skrbi peč svetovno priznane oblikovalke

Lončena peč, ki je nastala kot del BIO 25

22. oktober 2017 ob 19:43

Kočevje - MMC RTV SLO

Peč, ki jo je v okviru Bienala oblikovanja ustvarila svetovno priznana francoska oblikovalke Matali Crasset, je bila te dni predana v upravljanje in lastništvo Občini Kočevje.

Lončena peč, ki jo najdemo ob gozdni učni poti Rožni Studenec v neposredni bližini Kočevja, je nastala v okviru skupine Zavzetje gozdov na 25. Bienalu oblikovanja (BIO), tokrat na temo Daleč, tako blizu. Po besedah Matevža Čelika, direktorja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), ki je organizator bienala, je "BIO transdisciplinarni laboratorij, učilnica in forum, na katerem se preizkušajo njegove zmožnosti."

Tako je med glavnimi cilji tokratnega bienala, da se projekti nadaljujejo po zaključku bienalnega dogajanja in da se povezave, ki so se stkale na BIO 25, ne le okrepijo, temveč da se tudi v tako ali drugače nadaljujejo. S tem namenom je MAO peč Matali Crasset predal v last in upravljanje Občini Kočevje.

Izdelek ene izmed sedmerih epizod bienala

Letošnji bienale je poleg epizode Zvzetje gozdov tvorilo, ki je bila postavljena torej na rob divjega pragozda v bližini Kočevja, še šest epizod. Sprostitev podzemlja je bila postavljena v podzemni svet Županove jame pri Grosupljem, Po utopiji se je odzivala na kmalu zaprto rudniško infrastrukturo v Trbovljah.

Epizoda Čisto novo sobivanje je raziskovala propad modernizma v urbanem kontekstu Ljubljane, v okolici vasi Genterovci v bližini Lendave se je odvijal Nov zagon podeželja. Vse skupaj pa sta zaokroževali skupini Prožnost preteklosti na alpskem območju pri Kobaridu in Novi heroji, ki sta raziskovali migrantstvo z uporabo bližine morja na slovenski obali med Piranom in Portorožem.

Prelitje tradicije v 21. stoletje

Francoska oblikovalka Matali Crasset (1965) je svojo peč postavila ob učni poti Rožni Studenec. Gre za reinterpretacijo tradicionalne lončene peči, ob kateri se je možno pogreti, v njej kaj speči, predvsem pa vabi obiskovalce, da se ponovno odpravijo na mesto, ki je nekoč predstavljalo shajališče Kočevcev.

Matali Crasset je industrijska oblikovalka z diplomo s pariške šole Ateliers – ENSCI. Na začetku si je delovne izkušnje nabirala pri Denisu Santachiari v Italiji in pri Philippu Starcku v Franciji, nato pa je leta 2000 odprla svoj studio, imenovan matali crasset productions.

Oblikovanje je zanjo hkrati tudi raziskovanje, kar upošteva pri svojem delu, v okviru katerega si prizadeva tako služiti vsakodnevnim rutinskim opravilom kot tudi zaznavati trende prihodnosti. Pozornost trenutno posveča participatornim projektom na lokalni in globalni ravni ter v podeželskih in tudi urbanih okoljih.

P. G., foto: Kreativna baza