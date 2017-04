Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band je izšel 1. junija 1967. Foto: Arhiv Andreja Mraka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zakladi zasebnih arhivov: Legendarna plošča "kuštravcev" The Beatles

Iz arhiva Andreja Mraka

23. april 2017 ob 06:19

MMC RTV SLO

Tokrat smo iz arhiva izbrskali nekaj za glasbene sladokusce.

Našli smo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, osmi studijski album zasedbe The Beatles, ki je tudi po petih desetletij od izida trdno zasidrana na mestu enega najpomembnejših glasbenih izdelkov vseh časov. Plošča velja za enega najboljših vseh časov, doživela je izjemen kritičen in komercialen uspeh, po svetu so album prodali v več kot 32 milijonih izvodov. Revija Rolling Stone ga je uvrstila na prvo mesto svoje lestvice 500 najboljših albumov vseh časov.

Andrej Mrak