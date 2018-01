Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! V zadnjih letih je imela dirigentka veliko projektov v tujini, med drugim tudi dva z mešanim zborom francoskega nacionalnega radia, ki ga bo prevzela septembra. Foto: Darja Štravs Tisu/JSKD Martina Batič je do nedavnega vodila Zbor Slovenske filharmonije. Foto: Darja Štravs Tisu/JSKD Dodaj v

Zbor francoskega nacionalnega radia od jeseni pod taktirko Martine Batič

Največji zbor po številu zaposlenih v Evropi

13. januar 2018 ob 16:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Martina Batič, eno vodilnih dirigentskih imen mlajše generacije v Sloveniji, septembra prevzema mesto glasbene direktorice mešanega zbora francoskega nacionalnega radia.

Dirigentka, ki je do konca lanskega leta vodila Zbor Slovenske filharmonije, je imela v zadnjih letih veliko projektov doma in v tujini. Dvakrat je sodelovala tudi z zborom Radia France, pri katerem so jo na podlagi uspešnega sodelovanja povabili, da se prijavi na razpis. Med več kandidati so se zanjo odločili na podlagi dela, referenc in koncerta, ki ga je pripravila z njimi.

Poleg mešanega zbora delujejo pod okriljem Radia France še dva orkestra in otroški zbor. Mešani zbor, katerega taktirko bo septembra prevzela Martina Batič, zaposluje 95 članov in velja za največji zbor po številu zaposlenih v Evropi.

Martina Batič se zaradi nove zaposlitve ne namerava v celoti preseliti v Pariz, ampak se bo dirigentsko še naprej udejstvovala doma in drugje v tujini, v Pariz pa bo odhajala le v tednih, ko bo to potrebno. Pred septembrom bo dirigentka s francoskim zborom sodelovala pri dveh projektih.

Tudi z legendarnim Ericom Ericsonom

Martina Batič je diplomirala na oddelku za glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo v Ljubljani, zatem pa se vpisala na podiplomski študij zborovskega dirigiranja na münchenski Visoki glasbeni šoli, kjer ga je v razredu Michaela Gläserja končala z odliko. Izpopolnjevala se je na mojstrskih tečajih doma in v tujini, tudi pri legendarnem Ericu Ericsonu. Med letoma 2004 in 2009 je vodila zbor Opere SNG Ljubljana, med letoma 2009 in 2017 pa je delovala kot umetniška vodja Zbora Slovenske filharmonije.

Vrata v svet poklicnega zborovstva ji je leta 2006 odprla zmaga na prestižnem tekmovanju mladih zborovskih dirigentov za nagrado Erica Ericsona. Odtlej redno sodeluje z zbori, kot so Švedski radijski zbor, Komorni zbor Erica Ericsona, Nizozemski radijski zbor in Danski radijski zbor, Danski vokalni ansambel, Stuttgartski vokalni ansambel, RIAS Kammerchor in drugi. Odhod z mesta pomočnice direktorja za zbor v Slovenske filharmonije je uradno najavila pred lanskimi prvonovembrskimi prazniki.

M. K.