Žensko slavje na filmskem festivalu Tribeca

Rachel Israel nagrajena kot najboljša režiserka

28. april 2017 ob 17:20

New York - MMC RTV SLO/STA

Veliki zmagovalec 16. festivala neodvisnega avtorskega filma Tribeca v New Yorku je postala drama Keep the Change režiserke Rachel Israel. Ženske so slavile tudi v vseh drugih najpomembnejših kategorijah.

Romantična komedija Keep the change o ljudeh z avtizmom je prejela nagrado za najboljši ameriški film, Rachel Israel pa je bila nagrajena kot najboljša režiserka. Celovečerni prvenec mlade režiserke, ki je predtem snemala le kratke filme, po oceni festivalske režije priča o svetu dinamičnih značajev, ki se le redko znajdejo na filmskem platnu. "Film je edinstvena, a hkrati univerzalna ljubezenska zgodba, prikazana na način, ki ga do zdaj še nismo videli," je ocenila žirija.

Nagrado za najboljši film v mednarodni konkurenci in za najboljši dokumentarec sta prav tako dobili ženski, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Prvo nagrado je prejela grška režiserka Elina Psykous, in sicer za družinsko dramo Son of Sofia v grško-bolgarsko-francoski koprodukciji, ki pripoveduje o mladoletniku iz Rusije, ki se med olimpijskimi igrami leta 2004 odpravi k materi v Grčijo, kjer pa ga pričaka tudi oče.

Danska režiserka Elvira Lind je dobila nagrado za najboljši dokumentarni film Bobbi Jene o ameriški plesalki, ki se po desetletju delovanja pri izraelski plesni skupini vrne v ZDA. Gre za film o ženski in njenem boju za neodvisnost in uspeh v izjemno tekmovalnem svetu plesa.

Prikazali 100 filmov iz 30 držav

Najboljša igralka v ameriških filmih je postala Nadia Alexander za nastop v filmu Blame, najboljši igralec pa Alessandro Nivola z vlogo v One Percent More Humid. V mednarodni konkurenci je bila za najboljšo igralko izbrana Maria Leuenberger za vlogo v švicarskem filmu Die göttliche Ordnung (Božanski red), za najboljšo moško vlogo pa Guillermo Pfening v filmu kolumbijsko-argentinsko-brazilsko-ameriško-španske koprodukcije Nadie Nos Mira (Nihče ne gleda).

Filmski festival Tribeca so ustanovili leta 2001 po terorističnem napadu na Svetovni trgovinski center v New Yorku v še posebej prizadeti soseski Tribeca. Med njegovimi ustanovitelji je bil tudi igralec Robert De Niro. Letos so prikazali 100 celovečernih filmov iz okrog 30 držav in skoraj 60 kratkih filmov iz 18 držav. Festival bodo sklenili v soboto s programom za družine in več projekcijami na prostem na Manhattnu, je še poročal DPA.

G. K.