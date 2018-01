Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jona in Leviva Popoh, zakonca v poznih petdesetih, ležita v postelji. Leviva mirno spi in sanja, Jona pa se buden predaja malodušnim mislim. Občutek ima, da je zapravil svoje življenje, in prevzame ga silovita želja, da bi ga korenito spremenil, dokler je še čas. Grobo prebudi svojo ženo in oznani, da jo po tridesetih letih zakona zapušča. Foto: MGL/Aljoša Rebolj Hanoh Levin je kot najpogosteje uprizarjani izraelski dramatik v tujini tudi najbolj plodovit izraelski in judovski dramatik vseh časov. Rojen je bil leta 1943 v Tel Avivu vernima staršema, ki sta se pred drugo svetovno vojno priselila iz Poljske. Foto: MGL/Aljoša Rebolj Levin ni bil popolnoma prepričan, ali je igra Življenje kot delo resnično zrela za na oder; občutek je imel, da nekako ni dokončana. Drugi pa niso tako menili. Za časa njegovega življenja je bila ta igra, ki jo uvrščajo med njegove drame »iz soseščine«, se pravi o vsakodnevnem življenju, uprizorjena dvakrat, nobenkrat pa je ni režiral sam. Foto: MGL/Aljuša Rebolj Dodaj v

Življenje kot delo v MGL-ju: ko se par naveliča drug drugega

Recenzija predstave

18. januar 2018 ob 18:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Drama Življenje kot delo izraelskega dramatika Hanoha Levina v Studio MGL-ja prinaša zgodbo para, ki se sredi noči loti revizije 30-letnega skupnega življenja, v kar z vso potrebno koncentracijo 'zakorakata' Jette Ostan Vejrup in Boris Ostan.

V gledališkem listu predstave Zala Dobovšek zapiše, da je Življenje kot delo drama o tesnobi staranja, drama o tesnobi v slabem zakonu, drama o slabem in zamujenem življenju, je pa tudi drama o strahu pred smrtju, strahu pred osamljenostjo, drama o tem kaj se nam zdi pravilno in odgovorno ravnanje, drama, ki precej stereotipno deli moške in ženske vloge, drama, kjer moški krivi, ženska krivdo sprejema, a pri tem ne ostaja ponižno tiho (četudi traja nekoliko, da zbudi svoje čute za samoobrambo). Skratka gre za dramo, ki z izrazito življensko tematiko odpira vprašanja, ki so blizu vsakomur.

Realistična postavitev režiserja Andreja Jusa sicer jemlje v obzir ohlapen Levinov okvir igre v igri, ki mestoma predvideva rušenja četrte scene, nagovor občinstva in izstope v nadrealno, vendar vse to ostaja v zadanih okvirih realističnega, kar igralcema omogoča interpretacijo s katero se gledalci poistovetijo. Njuna igra se giblje nekje med zagrenjeno tršatostjo (Jona Popoh Borisa Ostana) in mehkobno jedkostjo (Leviva Popoh Jette Ostan Vejrup) in ustvarja polnokrven odnos drug drugega naveličanega para, pri čemer pa trenutni izstopi iz gledališke realnosti (kršenja 4 stene, začetni Ostanov nagovor gledalcev in tudi konec) ostajajo brez pravega poudarka. Kar pravzaprav pod vprašaj postavlja njihovo umešečnost v gladko tekočo postavitev (dramaturgija Alenke Klabus Vesel). Prav tako v okvirih realizma ostaja metafizičnost konca (posmrtni pogovor žene z možem) in nadrealnost vskoka tretjega - Gunkla -, ki ga gledalec sprejme kot popolnoma mogočega, četudi se zgodi sredi noči. Epizodni nastop Gregorja Čušina skozi komiko osvetli zakonski odnos in daje moč za nadaljni razvoj dogodkov.

Ne glede na izstopajoče drobce pa Jusova postavitev in igra glavne igralke in igralca celovito zaobjame težaven odnos prepirajočega se para ter njuno zagrenjenost, sovraštvo, bes, samopomilovanje (on v njej vidi samo še staro povešeno rit, ki ga duši, ona pa ne glede na dobrohotnost, ki jo skuša obdržati, njega vidi kot preprosto robo iz poceni materiala) podaja skozi humorno lahkotnost, ki jo narekujejo življenje. Utesnjenost 30 let trajajočega zakona in zamejnost njunih življenj nakazuje škatlasto zaprta scenografija Urše Vidic, ki sredi odra pušča le odprtino za zakonsko posteljo in majhno spalnico (morda bi bila lahko ta odprtina le za kanček večja, kar bi omogočilo boljši pogled s stranskih stolov), medtem ko kostumografija Sare Smrajc Žnidarčič sledi črtasti zasnovi scenografije. Glasba Larena Poliča Zdraviča pa prispeva k vzdušju in poudarku zaključne scene.

Življenje kot delo je drama iz vsakdanjega življenja malega človeka, ki se zaveda, da mu nekaj manjka, pa niti sam ne ve kaj, niti kaj bi bila njegova rešilna bilka. Življenje kot delo je vse to kar pravi naslov, je zgodba o tem, kako je neprestano treba delovati, kako se je neprestano treba truditi za sebe in drugega, kako nam nič v življenju ni dano kar tako, kako je vsak trenutek življenja delo za samega sebe, čeprav je to morda trenutek lenarjenja. Je drama o grdem polnočnem prepiru zakoncev, ki se poznata do obisti, in pred gledalcem zariše življenje kot je; zagrenjeno, rožanto, tršato, mehko, jezno, humorno ...

Lejla Švabič