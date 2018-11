Drobtine iz mišje doline je, kot piše komisija, zbirka besedil, v katerem ritmičnost in izrazita zvočnost pesničinega jezika odlično sodelujeta z inovativnim pristopom ilustratorke: živahne miške izpod prstov Alenke Sottler se pridružujejo že znani igrivosti Anje Štefan in zaradi nabora tem in angažiranega pogleda na svet nagovarjajo najširši krog potencialnih bralcev. Foto: Mladinska knjiga Za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo je priznanje zlata hruška prejela knjiga Rade Kos Iz lončka v lonec: Naravno vrtnarjenje za male in velike vrtnarje ter odlični recepti iz domače kuhinje. Foto: Založba Allegro Za prevedeno mladinsko poučno knjigo je komisija priznanje podelila knjigi Idana Ben-Baraka Ne liži te knjige z ilustracijami Juliana Frosta in v prevodu Eme Karo. Foto: Založba Miš Dodaj v

Zlata hruška za izvirno mladinsko leposlovno knjigo slikanici Drobtine iz mišje doline

Priznanji za knjigi Iz lončka v lonec in Ne liži te knjige

21. november 2018 ob 18:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Priznanje zlata hruška za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo prejme slikanica Drobtine iz mišje doline avtorice Anje Štefan in ilustratorke Alenke Sottler. Nagrado, ki jo podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana – Pionirska, so nagrajencem izročili v sklopu 34. Slovenskega knjižnega sejma.

Z zlatimi hruškami skušajo mlade bralce "zvabiti v daljave ali v bližine, z upanjem, da bi skozi teleskop in mikroskop branja, skozi dobre knjige, bolje razumeli svet in sebe v njem", je na podelitvi v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma dejala direktorica Mestne knjižnice Ljubljana Teja Zork. Spomnila je tudi, da Pionirska letos praznuje 70-letnico obstoja.

Vodja oddelka za kulturo na Mestni občini Ljubljana Mateja Demšič je poudarila, da izbrana dela sporočajo, ozaveščajo, opozarjajo, odpirajo obzorja, spodbujajo empatijo in družbeno kritičnost ter premislek. Direktorica Javne agencije za knjigo RS Renata Zamida pa med drugim pravi, da so knjige za otroke in mlade ključen del kulturnega življenja vsake družbe, del, ki ga moramo ohranjati, dokumentirati in posredovati. Dodala je, da so zlate hruške in Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig odlična orientacija za izbiro čtiva.

Drobtine iz mišje doline, ki je izšla pod okriljem Mladinske knjige, je zbirka besedil, v katerem ritmičnost in izrazita zvočnost pesničinega jezika odlično sodelujeta z inovativnim pristopom ilustratorke: živahne miške izpod prstov Alenke Sottler se pridružujejo že znani igrivosti Anje Štefan in zaradi nabora tem in angažiranega pogleda na svet nagovarjajo najširši krog potencialnih bralcev, je v utemeljitvi zapisala komisija. Dodala je, da je delo obeh avtoric podprto z odločitvami oblikovalke in likovnega urednika, ki izkazujejo ustrezno izbiro črkovne vrste, spoštljivo obravnavo besedilnih in nebesedilnih gradiv in ob dobri ergonomiji knjige dosežejo pravo sožitje oblike in vsebine.

kot najboljša izvirna slovenska mladinska poučna knjiga je nagrajena knjiga Rade Kos Iz lončka v lonec: Naravno vrtnarjenje za male in velike vrtnarje ter odlični recepti iz domače kuhinje s fotografijami Rade Kos in Tadeja Maligoja ter ilustracijami Maje Lubi (založba Allegro). Kot piše v utemeljitvi, je knjiga dobrodošla zakladnica nasvetov, kako približati otrokom in odraslim pridelavo in pripravo hrane. Kot je še zapisala komisija, velja pohvala slovenski avtorici, ki je zmogla in znala sama in s pomočjo sodelavcev ter s podporo založbe ustvariti kakovostno in celostno zasnovano knjigo.

Za najboljšo izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo so izbrali delo Idana Ben-Baraka Ne liži te knjige (založba Miš) z ilustracijami Juliana Frosta in v prevodu Eme Karo. Avtorji v knjigi se do mikrobov ne opredeljujejo, enostavno nas le opozorijo na njihov nevidni obstoj. Knjiga je po prepričanju komisije genialna v tem, da dve glavni sporočili, o vseprisotnosti mikrobov in njihovem prenašanju, nista eksplicitno navedeni v besedilu knjige, ampak ju otrok spozna skozi interaktivno zgodbo, preberemo v utemeljitvi.

O leposlovnih delih je presojala komisija v sestavi Gaja Kos, Tomato Košir in Veronika Rot Gabrovec, v komisiji za poučne knjige pa so sedeli Samo Kreft, Ivan Mitrevski in Darja Lavrenčič Vrabec. Priznanja zlata hruška za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo letos niso podelili. Znak za kakovost zlata hruška pa je prejelo 80 mladinskih knjig, ki jih je izdalo 22 založnikov. Za ocenjevanje so letos izbrali 747 knjig, med njimi jih uredniški odbor priročnika v branje priporoča 62 odstotkov.

M. K.