Zlati medved Berlinala madžarski režiserki za film O telesu in duhu

Režiserka Ildiko Enyedi je ob prevzemu nagrade povedala, da so si želeli ustvariti preprost film, ki pa ga je mogoče razumeti zgolj, če si človek dobrega srca. Foto: EPA

Najboljša igralka Kim Minhee, najboljši igralec George Friedrich

18. februar 2017 ob 21:33

Berlin - MMC RTV SLO

Zlatega medveda 67. Berlinala je prejel film O telesu in duhu (On body and Soul) madžarske režiserke Ildiko Enyedi. Srebrnega medveda za režijo je odnesel Aki Kaurismäki za film Druga stran upanja (Toivon tuolla puolen), veliko nagrado žirije pa film Sreča (Felicite) francosko-senegalskega avtorja Alaina Gomisa.