Foto: Gledališče Ane Monro Ano Mraz organizira Gledališče Ane Monro v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Turizmom Ljubljana. Poleg prestolnice lahko "sestrsko" festivalsko dogajanje ujamete tudi v Mariboru in Radovljici. Foto: Gledališče Ane Monro

Ana Mraz se s sestrami do predzadnjega dne leta smuka po ulicah slovenskih krajev

Zimski mednarodni festival uličnega gledališča

26. december 2017 ob 10:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ana Mraz 2017 bo v zadnjih dneh leta v prestolnici vsak večer gostila slovenske in tuje umetnike, njeni sestri Ana Mrzla in Ana Snežna razveseljujeta tudi izven ljubljanske kotline, Ana Pravljična in Zima na Ravnah pa sta svoje poslanstvo že opravili.

Zimski mednarodni festival uličnega gledališča Ana Mraz namreč od torka, 26. decembra, pa do sobote, 30. decembra, zaseda prestolnico, kjer bo program potekal vsak dan od 18. do 20. ure. Organizatorji v prestolnici vabijo obiskovalce letos na Špico, kjer je svoj ognjeni ambient novembra postavila že Ana Plamenita in ogrela ter pripravila prizorišče za starejšo sestro.

Med tujimi umetniki, ki bodo v gosteh, najdemo na primer italijanskega cirkusanta Luko Tresoldija, ki bo pripravil "nenaden, izviren in redkobeseden spektakel", v sklopu katerega se bo postavljal na trepalnice in na vrv. Umetnika iz skupine Baengditos pa se bosta v prestolnici ustavila s predstavo Spaček, v kateri ponazarjata niz katastrof, ki se lahko pripetijo turistom.

Ana Mraz se bo s svojo karavano ustavila tudi v Mariboru, kjer bo med 27. in 29. decembrom potekala Ana Mrzla, in v Radovljici, kjer je bila v ponedeljek na obisku Ana Snežna, drugič pa bo prišla 30. decembra. V petek je v Škofji Loki gostovala Ana Pravljična, že v začetku meseca pa je karavana obiskala Ravne na Koroškem. Natančen razpored dogodkov v Ljubljani si lahko ogledate tukaj, po drugih krajih pa tukaj.



Oživitev Andersenove zimske klasike

V Gledališču Ane Monro bodo v okviru letošnje izvedbe festivala oživili predstavo Deklica z vžigalicami, ki je nastala na podlagi istoimenske pravljice Hansa Christiana Andersena. V ospredju je revna deklica, ki na silvestrski večer ne upa domov, ker ni prodala nobene vžigalice. Ko eno od vžigalic prižge, da bi si pogrela prste, se začne njeno potovanje v lepši svet.

Ogledati si bo mogoče tudi nastop slovenskega pouličnega umetnika Andreja Tomšeta, moža s kristalno kroglo, klobukom in palico, Anke Piromanke pa bodo s svojim Ognjenim plesom ogrele letošnji program.

Dvojec obratno sorazmernih klovnov

Letošnje dogajanje bo obogatil tudi niz slovenskih pouličnih ustvarjalcev, kot so člani Cirkusarne NaokROG s projektom Rutina, ŠUGLA gledališče s predstavo Kar nosimo in Rogor cirkus, ki bo današnje dogajanje uvedel s polurno poetično predstavo Somiru.

P. G.