Je v svetu množične manipulacije predstava resničnejša od resničnosti?

"Besedilo zelo spretno preigrava prizore iz vsakdanjega življenja, v katerih se lahko zelo hitro prepoznamo, in gledališko delavnico ter reaktualizira večno temo razmerja med iluzijo in realnostjo na spreten, tudi svež način," pravi umetniška vodja Drame SNG-ja Maribor Diana Koloini o predstavi Fant, dekle in gospod, ki bo drevi premierno uprizorjena na tamkajšnjem odru.

Gre za prvo uprizoritev besedila Vinka Möderndorferja, ki se poigrava z odnosom med iluzijo in resničnostjo, umetnostjo in vsakdanjim življenjem. V drami v režiji Mateje Kokol igrajo Liza Marija Grašič, Timon Šturbej in Kristijan Ostanek.

Kljub umanjkanju ivja v laseh zrel gospod

Möderndorferjeva igra Fant, dekle in sivolasi gospod, ki je bila lani nominirana za nagrado Slavka Gruma za najboljše dramsko besedilo, prikazuje gledališko delavnico, v kateri se odpirajo tudi vprašanja iz osebnega življenja obeh mladih študentov, njuna travmatična doživetja in načini reševanja samega sebe. Na drugi strani pa je zrela izkušnja starejšega gospoda, ki tudi sam niha med razočaranjem in vero v umetnost. Kot je povedala Koloinijeva, so v dogovoru z avtorjem besedila priredili naslov predstave, tako da so izpustili besedico sivolasi, saj Ostanek "še ni tako siv, je pa vendarle dovolj zrel".

Po besedah dramaturga Vilija Ravnjaka je Möderndorfer s prepletom odrske razprave o igralski umetnosti in vsakdanjega življenja igralcev ustvaril večplastno dramsko strukturo, ki se ves čas giblje na meji med resnico in domišljijo, realnim in nerealnim ter se tako tudi izmika končnim definicijam.

Uprizarjanje novih slovenskih besedil in angažiranje mladih gledaliških sil

Umetniška vodja Diana Koloini je izpostavila pomembnost tega, da slovenska gledališča uprizarjajo nova slovenska besedila, hkrati pa dajejo priložnost mladim gledališkim ustvarjalcem, kar se je pri tem projektu tudi zgodilo. Režijo so tako zaupali režiserki najmlajše generacije Mateji Kokol, ki je predlani v Mariboru režirala Razloge za srečo Neila LaButea. V tokratnem projektu jo je najbolj pritegnil odnos dveh različnih generacij skozi perspektivo umetnosti.

Bivanje skozi gledališko ustvarjanje

"Predstava razpira teme bivanja skozi gledališče, skozi gledališko ustvarjanje. Odpira teme, ki so nam vsem blizu," je pojasnila Kokoljeva. "Z ekipo smo poskušali predvsem preizpraševati resničnost. Odpirali smo vprašanje, kaj je bolj resnično - je življenje bolj resnično od gledališke predstave ali pa je gledališka predstava bolj resnična kot dejanska resničnost," je dodala režiserka.

To v današnjem svetu množične manipulacije ni tako lahko vprašanje, je dodal Kristijan Ostanek, ki igra gospoda. Študent je novi član igralskega ansambla Drame SNG-ja Maribor Timon Štubej, dekle pa gostujoča mlada igralka Liza Marija Grašič. "Mislim, da bo za gledalce zelo zanimivo, da vidijo ozadja, kako nastaja predstava, proces ustvarjanja vloge, kaj se dogaja v igralcih in podobno," je še povedal dramaturg Ravnjak.

Poleg Mateje Kokol je za scenografijo poskrbela Iris Kovačič, ki je tudi kostumografinja, glasba je delo Aleša Zorca, koreografija Ivana Mijačevića, za lekturo pa je poskrbela Mojca Kolar. Premiera predstave bo drevi ob 20. uri na Malem odru SNG-ja Maribor.

P. G., Foto: Damjan Švarc / SNG Maribor