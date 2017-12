Kako s pomočjo otroškega parlamenta vlada enajstletni Kralj Matevžek Prvi?

Premiera predstave v Lutkovnem gledališču Ljubljana

1. december 2017 ob 15:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Roman pisatelja Janusza Korczaka iz leta 1922, naslovljen Kralj Matevžek Prvi, ki je še danes ena največjih uspešnic za otroke na Poljskem, bo kot dramska predstava za otroke zaživel na odru Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL).

Zgodba govori o fantu, ki po očetovi smrti zasede prestol. Novi, komaj enajstletni kralj, kljub poskusom, da bi vladal po lastni pameti in pravično, ne more mimo ministrov, ki hočejo stvari voditi po svoje. Da bi naredil državo po meri ljudi, ustanovi otroški parlament, so zgodbo povzeli pri LGL-ju. Sicer pa je roman Kralj Matevžek Prvi v slovenskem prevodu Franceta Vodnika izšel leta 1958 pri Mladinski knjigi.

Dragocenost preproste otroške logike

Avtor romana Korczak skozi izmišljeno zgodbo o otroškem kralju govori o sočasnih družbenih razmerjih na Poljskem in v svetu ter o nujnosti in možnosti družbenih sprememb. Poziva k razumni ureditvi sveta in prepričanju, da je preprosta otroška logika pogosto bolj točna od političnih zamisli odraslih. R

Pri predstavi, ki je nastala v režiji Anje Suša, roman pa je za gledališki oder priredila Ana Duša, bo tudi mlado občinstvo vabljeno k besedi. Predstava se ukvarja z vprašanji vladanja, pravičnosti, politike in razmerij moči. Izhaja iz predpostavke, da so otroci in mlajši najstniki aktivni del družbe, ki se zavedajo različnih, tudi manj prijetnih realnosti našega časa, da so sposobni družbene refleksije in razmisleka o svetu, v katerem odraščajo, so zapisali v napovedi.

Tesna vez z otroki, tudi v časih vojne morije

Sicer pa se je Korczak z otroki srečeval tudi kot pediater, pedagog, zagovornik pravic otrok in vodja varšavske sirotišnice za judovske otroke. Pod njegovim mentorstvom so otroci v sirotišnici izvajali nekatere reforme, o katerih piše v romanu, izdajali pa so tudi otroški časopis, ki je izhajal kot redna priloga enega izmed sočasnih poljskih časnikov.

Ob nacistični zasedbi Varšave med 2. svetovno vojno so otroke skupaj z ostalimi varšavskimi Judi najprej zaprli v geto, potem pa jih odpeljali v koncentracijsko taborišče Treblinka. Korczaku so kot priznanemu in priljubljenemu pisatelju ponudili možnost rešitve, a ker ni hotel zapustiti otrok, je ni sprejel. Umrl naj bi v plinski celici, najverjetneje takoj po prihodu v taborišče.

V predstavi nastopajo Primož Ekart k. g., Voranc Boh, Rok Kunaver, Zala Ana Štiglic k. g., Nina Ivanič, Urška Hlebec in Jan Bučar. Pri postavitvi na odru LGL-ja so sodelovali še dramaturginja Petra Pogorevc, scenografija in kostumografija sta delo Maje Mirković, za aranžmaje in zvočno podobo je poskrbel Laren Polič Zdravič, za koreografijo Damjan Kecojević, svetlobo bo oblikoval Mats Öhlin, lektorirala pa je Irena Androjna Mencinger. Pel bo Partizanski pevski zbor, ki ga bo spremljal Iztok Kocen.

Premiera predstave Kralj Matevžek Prvi, ki je primerna za otroke od 9. leta starosti dalje, je na odru Lutkovnega gledališča Ljubljana napovedana drevi ob 18. uri.

P. G.