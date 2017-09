Mariborski lutkarji sezono odpirajo s premiero za odrasle Besede iz hiše Karlstein

Karlstein je grad iz 14. stoletja na Češkem

5. september 2017 ob 17:33

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V petek zvečer v Lutkovnem gledališču Maribor pripravljajo prvo premiero v sezoni in edino, ki je namenjena odraslim. Gre za predstavo Berte Bojetu z naslovom Besede iz hiše Karlstein.

Besede iz hiše Karlstein so most med zgodnjo poezijo in poznejšimi romani leta 1997 umrle slovenske pesnice, pisateljice in igralke Berte Bojetu, rojene v Mariboru. Tudi to njeno delo opozarja na problem patriarhalnega reda v družbi. Za dramaturgijo je poskrbela Brina Klampfer, avtor likovne podobe in režiser pa je Silvan Omerzu. Na odru se bosta predstavila Barbara Jamšek in Vesna Vončina.

Jozefina, razdeljena na dve telesi, na obreden način, skoraj z iniciacijo, potuje po postajah svojega notranjega sveta in z lastnim žrtvovanjem razkriva, da v svojo hišo vabi ubijalce, tiste, ki morijo. Njen jaz potuje po treh postajah - prek gospoda, nedolžnosti do zavedanja lastnega telesa do tretje postaje, ki pomeni zaznamovanost, saj v njeno hišo, ki lahko simbolizira tudi družbeno zaprtost in brezizhodnost, ljudje prihajajo in iz nje odhajajo.

Kot je pojasnila Brina Klampfer, je uprizoritev tega dela nastala ob 20. obletnici smrti Bojetujeve, ki je omenjeno pesniško zbirko izdala pred skoraj tremi desetletji. Ta je na izdajo čakala kar pet let, saj so že leta 1984 v režiji Damirja Zlatarja Freya krstno uprizorili predstavo Pogovori v hiši Karlstein, v kateri so nastopile avtorica sama, igralka Alja Tkačev ter Sonja Kononenko.

Grad iz 14. stoletja

Karlstein je grad na Češkem, ki je bil zgrajen sredi 14. stoletja. Zgraditi ga je dal Karel IV., rimsko-nemški in češki kralj, cesar Svetega rimskega cesarstva. Za časa nastanka je bil grad namenjen predvsem hranjenju kraljevih zakladov, ki so jih večkrat preselili, saj je bil grad oblegan.

"Celotna poetika Berte Bojetu vedno obstaja na več ravneh. Prav ta način upesnjevanja pa se zdi edini možen za razdvojenost, ki avtorico spremlja skozi vse življenje. Judinja po očetu, ki jo je zapustil, zaznamovana z materinim odhodom v zapor, kristjanka po materi, se je vse življenje borila in iskala svojo izgubljeno identiteto," je še dodala dramaturginja.

G. K.